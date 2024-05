Куда сходить в Москве: афиша с 23 мая по 2 июня

Начинается настоящее лето. Оно принесет всем нам много радости и ярких впечатлений. Лучшие культурные события из нашей подборки помогут вам сориентироваться и выбрать самое интересное.

РЕАЛИТИ

"Клиника счастья. Реалити"

Это уникальное для России реалити-шоу с ведущей Авророй расширяет границы популярного сериала KION с Дарьей Мороз и переносит в реальную жизнь работу "Клиники счастья". Участники — реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях. Экспертами шоу стали профессиональные профильные специалисты, им предстоит помочь 24 парам из 16 городов страны разобраться с проблемами, которые мешают им жить полноценной жизнью. В каждом выпуске — новые семьи с разными судьбами, но с одинаковым запросом: спасти семью и стать счастливыми.

С 1 июня, KION.

ВЫСТАВКА

"В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу"

Выставка-путешествие для всей семьи основана на автобиографическом романе Марка Шагала "Моя жизнь". Семь разделов экспозиции познакомят зрителей с героями и любимыми сюжетами художника в контексте наиболее важных фрагментов его ранней биографии: от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. На выставке представлены живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. Всех авторов объединяет тема детства, проведенного в еврейских местечках и ставшего позднее основой для модернистских экспериментов.

С 27 мая, Еврейский музей и центр толерантности.



"Молодо-зелено"

Художница разработала уникальную методику сочетания акрила с переработанным пластиком. Наталья Ушакова органично внедряет в яркий, жизнерадостный и динамичный мир своих полотен фрагменты использованных пластиковых предметов, делая их неотъемлемой частью естественной среды персонажей. Эти работы обыгрывают экологическую тему, актуальную в наши дни.

До 26 мая ежедневно (кроме понедельника), до конца июня – по субботам и воскресеньям, Галерея Натальи Ушаковой.

ТЕАТР

"Заячий стон"

Это сатирическая комедия с уже фирменной легкостью и иронией квартета в стиле StandUp–кабаре. Спектакль прольет свет на всемирно известное событие и заставит посмотреть на него под разными углами. Что, если "Титаник" – это мы с вами? Вас ждет настоящий коктейль из песен, юмора и монологов про наши с вами айсберги, которые могут нас потопить. В ролях: Кирилл Петров, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Максим Амельченко.

23 мая, СТД РФ "На Страстном".

"Ястреб"

Пронизанная обаятельным житейским юмором пьеса "Ястреб" рассказывает о неожиданном эпизоде из жизни двух интеллигентных учительниц сельской школы. В этом далеком поселке природа так близка к человеку, что на школьный двор залетают ястребы и нападают на голубей прямо на глазах учеников. Женщинам предстоит выполнить необычное требование руководства – остановить ястреба, чтобы тот не пугал школьников. Так учительница русского языка и литературы вместе с педагогом французского берут на себя эту комичную и почти невыполнимую миссию. Режиссеры: Павел и Данила Россомахины.

31 мая, ЦДР на Соколе.





"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Спектакль Ильи Макарова и Дмитрия Астрахана – это, конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.

31 мая, Театр на Трубной.

МЮЗИКЛ

"Москва слезам не верит"

Это первый в России гастрономический мюзикл, совершенно новый формат развлечений и отдыха: зрителей ждет изысканный авторский ужин, яркое шоу бродвейского уровня, атмосфера светской вечеринки и танцы. Сидя за столиками, гости театра окажутся прямо в центре сюжета и станут не только зрителями, но и главными героями вечера. В основе сюжета мюзикла — история любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Но Москва круто меняет их жизнь.

Ежедневно, театр "Одеон".

КОНЦЕРТ

"Курские Песни 2.0"

Этот концерт пройдет в преддверии 110-летия со дня рождения композитора Георгия Свиридова – уроженца Курска и создателя знаменитой кантаты "Курские песни", которая в 2024 году отмечает свое 60-летие. В вечере примут участие заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы, дуэт скрипачей-виртуозов – Игорь Заливалов и София Бридж; Даниил Прокопьев (барабаны) и Даниил Мальцев (бас). Кантата "Курские песни" будет исполнена в современном этно-джазовом звучании. Образы народной песни предстанут в ретроспективе исторического и культурного развития, от формирования в народных обрядах в глубокой древности, через трансформацию в академической музыке до современной интерпретации в актуальные жанры электронной и джазовой музыки.



24 мая, Российский национальный Музее Музыки.

ФЕСТИВАЛЬ

"Московский детский фестиваль искусств "Небо"

На два дня главный парк столицы станет большой игровой и образовательной площадкой, которая объединит театр и цирк, науку и искусство, литературу и архитектуру, музыку и танец. На 9 площадках фестиваля состоится более 100 событий: собственные премьеры фестиваля, гастроли региональных театров, зрительские хиты ведущих московских театров, выступления инди-музыкантов и выставка арт-объектов. Программа сможет увлечь не только детей и подростков, но и взрослых. Здесь каждый найдет что-то по душе: научные эксперименты и спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, зрелищные театральные постановки и концерты. Все события фестиваля бесплатны для зрителей, но для посещения некоторых потребуется регистрация.

1 и 2 июня, Парк им. Горького.

СКОРО

Хибла Герзмава

Хибла Герзмава в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева представит специальную джазовую программу. В нее войдут войдут джазовые стандарты, популярные песни и классические произведения в джазовой обработке: Fly Me to the Moon, Bésame mucho, Я шагаю по Москве, Ветер перемен"... Хибла Герзмава продемонстрирует широту и разносторонность своих вокальных и артистических возможностей. Ее лирико-колоратурное сопрано одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях.

28 июня, Зеленый театр ВДНХ.