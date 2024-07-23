Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Скандальное выступление Глюк'oZы в Красноярске Тесты Успенской прилетел новый иск Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Вторник 23 июля

06:14Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля 03:19Косметолог рассказал, кому показана процедура чистки лица 00:24Как Сафронова: мошенники развели Радзинского на баснословную сумму 22:14"Муж не доверяет": Орлова рассказала о "дешевой манипуляции" любимого мужчины 20:12"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую 18:09"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла 16:07Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью? 15:02"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание 14:02Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась 13:40Тест: кто озвучивал персонажей из советских мультфильмов? 13:30ТЕСТ по любимому мультфильму "Зима в Простоквашино": продолжите фразу героя 13:12После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику 12:04"Я не суперзвезда": как в 66 лет живет легендарная певица Роза Рымбаева 11:49SHAMAN'а пристыдили за внешний вид: Что за кринж 11:42Кристина Орбакайте без работы скитается по миру 10:36Чулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги 10:13ТЕСТ по фильму "Три тополя на Плющихе": справятся только настоящие киноманы 09:24Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 04:05ТЕСТ: Угадай советский фильм про измену по описанию 01:09"Держит за живот": Бьянка завопила на весь самолет из-за домогательства 21:58Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 18:16"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 15:24Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели 12:00"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
153

Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор!

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

На сцене Российского академического Молодежного театра стартует ежегодный летний марафон классического балета. Пять трупп представят жемчужины мирового балетного искусства от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева в сопровождении оркестра. За два месяца будет сыграно 75 спектаклей. Спектакли "Сезонов" начинаются не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 В это время маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино", "Щелкунчик", "Золушка", "Спящая красавица".

До 23 августа, РАМТ.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Дракула"

Подготовка к этому грандиозному проекту заняла больше года: создавались роскошные костюмы, возводились впечатляющие декорации, рождалась оригинальная музыка, проводился тщательный кастинг. В результате все элементы идеально срослись, и мировая премьера мюзикла "Дракула" по мотивам бессмертного романа Брэма Стокера стала настоящим театральным событием минувшего года. Ноу-хау новой постановки – масштабные впечатляющие сцены фехтования, поставленные самими легендами российского исторического кинематографа. Они будто переносят зрителя в самую гущу таинственных и опасных событий.

24 февраля, "Театриум".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Кастинг"

Один из самых востребованных музыкальных продюсеров нового поколения Михаил Омельчук снимет сериал "Кастинг". Это история о том, как учительница музыки из детского дома сталкивается с циничным и жестоким миром шоу – бизнеса, где внешние данные ценятся выше таланта. Непривыкшая легко сдаваться героиня преодолевает препятствия на пути к заветной цели, обретая уверенность в себе и любовь. История о взаимоотношении между людьми разных возрастов, дружбе, взаимопонимании и предательстве. В съемках задействованы звезды шоу-бизнеса и кино. Премьера состоится на диджитал платформе в 2025 году.

Фото: пресс-служба

"Эйнштейн и Маргарита"

Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков не раз встречались на съемочной площадке, но впервые окажутся вместе на одной сцене. Спектакль о большой любви и атомной бомбе "Эйнштейн и Маргарита" поставил режиссер Александр Марин. Действие происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно – расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма.

2, 3 августа, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Старший сын"

Каждое поколение увидит в персонажах себя. Взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь увидит себя и увлечется чувством подростка к взрослой женщине, да и своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы "зрелом" возрасте они не были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей. Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез… Мастерски решенная режиссером Сафоновым, лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время! Создатели спектакля "Старший сын" попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд.

8 августа, "Русская песня".

Фото: пресс-служба

"Море синего леса. Японское барабанное шоу"

Постановка Александры Самохиной и Андрея Бахтерова представляет собой первый музыкальный спектакль, в котором история большой любви рассказывается языком барабанов тайко и других японских музыкальных инструментов. "Море синего леса" отсылает к древнему японскому празднику – Ночь любования полной луной Цукими Мацури. Специально для него была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается в спектакле.

26 августа, театр им. Моссовета.

Фото: пресс-служба

Информационная продукция для зрителей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

Подпишись в Telegram

23 июля 2024, 06:14
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно! ФЕСТИВАЛЬ"Белые ночи Санкт-Петербурга"Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей.

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор. РЕЛИЗ"Поднимаем флаг"Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам.

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня

Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня
Июнь подарит вам не только тепло, но и массу позитивных эмоций. Выбирайте лучшие концерты, выставки. фильмы и спектакли из подборки "Дни.ру". ШОУ"Любите женщину"Это музыкально-смысловая эмоциональная терапия от Леонида Овруцкого и Лилии Дасаевой бережно и мягко погружает зрителя в разные этапы взросления женщины, показывает причинно-следственные связи жизни и помогает каждому найти свои личные ответы на давно волнующие вопросы.

Выбор читателей

22/07ПндНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 21/07Вск"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 21/07ВскГлюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 22/07ПндЧулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги 21/07Вск"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 21/07ВскТест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас