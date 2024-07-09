Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

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РЕЛИЗ

"Поднимаем флаг"



Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам. В песне "Поднимаем флаг" они постарались объединить спорт, народность и русскую культуру. "Мы с Прохором будем стараться выступать с этой песней буквально везде: она подходит и на дни города, и на День России, и на День Государственного флага России, и на любые спортивные мероприятия", – говорит Алексей Леденев.

Уже на всех популярных стриминговых сервисах.

ТУРНИР

ММА Серия-82

Сражения высочайшего уровня, имена мирового масштаба и планетарные охваты – все это про грядущий вечер боев в столице! Главным событием турнира станет один из самых мощных боев этого года в России. Сильнейшие средневесы СНГ сойдутся, чтобы выяснить, кто из них круче. Непобежденный Шамиль Магомедов готовится встречать в лиге легендарного казаха Даурена Ермекова. Простые зрители и хардкорные фанаты единоборств обожают реванши, и как раз один из таких украсит и турнир. Ирина Чернышова и Джози Фабриэли уже дрались однажды, и тогда победа досталась бразильянке. Теперь же у россиянки появился шанс поквитаться.

13 июля, Международный Центр Бокса "Лужники".

ТЕАТР

"Пиковая дама"

Львиную долю успеха постановке обеспечила блистательная актерская работа Алены Яковлевой. Она полностью растворилась в образе сварливой, самовлюбленной старухи. Ее героиня одновременно отталкивает и завораживает, заставляя зрителя то возмущаться, то сочувствовать. А во главу угла спектакли поставлена история любви между графиней и графом Сен-Жерменом – тема, обычно отходящая на второй план. В причудливом переплетении романтики, реализма и мистики рождается поистине цельный художественный образ, восхищающий своей многогранностью.

10 июля, "Театриум".

КОНЦЕРТ

Bel Suono



Трио пианистов-виртуозов представит специальную программу "Три рояля под открытым небом". Музыканты обещают воодушевляющую и жизнерадостную программу с множеством неожиданных поворотов. По традиции, в первом отделении главный акцент будет сделан на классику, а во втором – музыканты исполнят все самое любимое и популярное у зрителей.

10 июля, Зеленый театр ВДНХ.

ВЫСТАВКА

"Новые сущности"



Московская школа современного искусства и SISTEMA GALLERY открывают групповую выставку студентов. Произведения 13 художников станут отражением рассуждений о мире за пределами человеческого восприятия. В экспозиции выставки дипломных работ студентов программы "Современное искусство" – объекты, инсталляции, работы на ткани, скульптуры, серии фотографий, живопись и компьютерная игра.

С 11 июля по 1 сентября, SISTEMA GALLERY.

СКОРО

"Традиция"

Девятый ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" станет украшением конца лета. Он был создан режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным, которые продолжают оставаться идейными и эстетическими хедлайнерами фестиваля. В этом году фестиваль соберет множество разнообразных мероприятий: это концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Гостей ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой. Среди участников – протоиерей Васили Гелеван, философы Андрей Коробов-Латынцев и Алексей Чадаев, поэт, писатель Олеся Николаева, поэты Анна Ревякина и Алексей Шмелев, Мария Ватутина и Вадим Авва, группа Намгар, композитор Наталия Княжинская.

24 августа, усадьба Захарово – музей-заповедник А.С. Пушкина.



"Вдохновение"

VII Международный фестиваль искусств соберет коллективы из 10 стран: Бразилии, Ирана, ЮАР и других. За 9 дней состоится более 70 мероприятий: спектакли, концерты, кинопоказы, перформансы, лаборатории современного танца и театра. Главными темами станут новые лица и 85-летие ВДНХ. В мероприятиях фестиваля примут участие более 300 российских и зарубежных артистов.

С 27 июля по 4 августа, ВДНХ.



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