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Вторник 9 июля

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Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
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Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор.

РЕЛИЗ

"Поднимаем флаг"

Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам. В песне "Поднимаем флаг" они постарались объединить спорт, народность и русскую культуру. "Мы с Прохором будем стараться выступать с этой песней буквально везде: она подходит и на дни города, и на День России, и на День Государственного флага России, и на любые спортивные мероприятия", – говорит Алексей Леденев.

Уже на всех популярных стриминговых сервисах.

Фото: пресс-служба

ТУРНИР

ММА Серия-82

Сражения высочайшего уровня, имена мирового масштаба и планетарные охваты – все это про грядущий вечер боев в столице! Главным событием турнира станет один из самых мощных боев этого года в России. Сильнейшие средневесы СНГ сойдутся, чтобы выяснить, кто из них круче. Непобежденный Шамиль Магомедов готовится встречать в лиге легендарного казаха Даурена Ермекова. Простые зрители и хардкорные фанаты единоборств обожают реванши, и как раз один из таких украсит и турнир. Ирина Чернышова и Джози Фабриэли уже дрались однажды, и тогда победа досталась бразильянке. Теперь же у россиянки появился шанс поквитаться.

13 июля, Международный Центр Бокса "Лужники".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Пиковая дама"

Львиную долю успеха постановке обеспечила блистательная актерская работа Алены Яковлевой. Она полностью растворилась в образе сварливой, самовлюбленной старухи. Ее героиня одновременно отталкивает и завораживает, заставляя зрителя то возмущаться, то сочувствовать. А во главу угла спектакли поставлена история любви между графиней и графом Сен-Жерменом – тема, обычно отходящая на второй план. В причудливом переплетении романтики, реализма и мистики рождается поистине цельный художественный образ, восхищающий своей многогранностью.

10 июля, "Театриум".

КОНЦЕРТ

Bel Suono

Трио пианистов-виртуозов представит специальную программу "Три рояля под открытым небом". Музыканты обещают воодушевляющую и жизнерадостную программу с множеством неожиданных поворотов. По традиции, в первом отделении главный акцент будет сделан на классику, а во втором – музыканты исполнят все самое любимое и популярное у зрителей.

10 июля, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Новые сущности"

Московская школа современного искусства и SISTEMA GALLERY открывают групповую выставку студентов. Произведения 13 художников станут отражением рассуждений о мире за пределами человеческого восприятия. В экспозиции выставки дипломных работ студентов программы "Современное искусство" – объекты, инсталляции, работы на ткани, скульптуры, серии фотографий, живопись и компьютерная игра.

С 11 июля по 1 сентября, SISTEMA GALLERY.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Традиция"

Девятый ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" станет украшением конца лета. Он был создан режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным, которые продолжают оставаться идейными и эстетическими хедлайнерами фестиваля. В этом году фестиваль соберет множество разнообразных мероприятий: это концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Гостей ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой. Среди участников – протоиерей Васили Гелеван, философы Андрей Коробов-Латынцев и Алексей Чадаев, поэт, писатель Олеся Николаева, поэты Анна Ревякина и Алексей Шмелев, Мария Ватутина и Вадим Авва, группа Намгар, композитор Наталия Княжинская.

24 августа, усадьба Захарово – музей-заповедник А.С. Пушкина.

Фото: пресс-служба

"Вдохновение"

VII Международный фестиваль искусств соберет коллективы из 10 стран: Бразилии, Ирана, ЮАР и других. За 9 дней состоится более 70 мероприятий: спектакли, концерты, кинопоказы, перформансы, лаборатории современного танца и театра. Главными темами станут новые лица и 85-летие ВДНХ. В мероприятиях фестиваля примут участие более 300 российских и зарубежных артистов.

С 27 июля по 4 августа, ВДНХ.

Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

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9 июля 2024, 09:31
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня

Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня
Июнь подарит вам не только тепло, но и массу позитивных эмоций. Выбирайте лучшие концерты, выставки. фильмы и спектакли из подборки "Дни.ру". ШОУ"Любите женщину"Это музыкально-смысловая эмоциональная терапия от Леонида Овруцкого и Лилии Дасаевой бережно и мягко погружает зрителя в разные этапы взросления женщины, показывает причинно-следственные связи жизни и помогает каждому найти свои личные ответы на давно волнующие вопросы.

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня
Лето вступило в свои права. Оно будет еще интереснее, если проводить его не дома, а в театрах, на концертах и на выставках. Выбирайте на любой вкус! ТЕАТР"Невольницы" Необычная сценография, масштаб постановки, дуальность персонажей, где отрицательные герои становятся героями положительными (и наоборот), блестящий актерский состав и актуальный сюжет – настоящая психологическая драма по одноименной пьесе Островского.

Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей

Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей
Заведение с паназиатской кухней последнее время не частый гость на ресторанном рынке столицы. Однако время от времени рестораторы прощупывают рынок, чтобы понять, не пора ли напомнить москвичам о ярких экзотических вкусах, которых в городе все равно не хватает. Из таких экспериментов и поисков, кажется и родилась Papaya. Речь идет о новом паназиатском гастробистро от команды питерского ресторана «География», которое открылось в середине апреля на Летниковской улице – в окружении офисных зданий неподалеку от Павелецкого вокзала.

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