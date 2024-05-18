Как живет любимая миллионами "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!"

При поддержке Администрации муниципального образования город Новороссийск и Министерства культуры Краснодарского края стартовал четвертый открытый российский фестиваль патриотического кино "Малая земля". В рамках фестиваля 3 конкурсные программы, в которые включены 33 фильма. В городе-герое Новороссийске в эти дни высадился целый звездный десант. Прошла по красной дорожке и Татьяна Судец – любимая миллионами "тетя Таня" из "Спокойной ночи, малыши!"



Татьяне Судец идет 77-й год. Но она прекрасно выглядит, полна энергии и желания работать. Корреспонденту "Дни.ру" знаменитая ведущая раскрыла простой секрет своей молодости и оптимизма. "Я никогда никому не завидую", – улыбается она.

Что же касается практических рецептов, то Судец говорит: "Для девушки главное – выспаться и не думать о плохом. В моем случае имеют значение и гены – у меня бабушка дожила до 94 лет, причем пела и танцевала. А мама дожила до 88-ми. Обе были необыкновенно красивые. Я-то уже немного согнутая, а у мамы всегда был прямая спина".

Никаких особых диет у Татьяны Судец нет. "Я могу и пиво выпить даже", – смеется она. При этом фигура у нее остается идеальной.

А как относится "тетя Таня" к собственной популярности, не устала ли от ее груза? "В обычной жизни я часто хожу без макияжа, но мне люди все равно узнают, – делится ведущая. – Но внимание людей меня радует. Приятно, когда чужие люди подходят и говорят: "Ой, мы вас так любим! Я знаю, что для людей по-прежнему остаюсь "тетей Таней" из "Спокойной ночи!" и радуюсь, что у меня такое количество племянников в нашей стране (улыбается)".

Судец, напомним, на Центральном телевидении в разные периоды она вела программы "Время", "Голубой огонек", "Наш адрес — Советский Союз", "Песня года". "Я очень любила свою работу, даже если надо была читать за кадром тексты для научно-популярных программ", – призналась Татьяна Александровна.