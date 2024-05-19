Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войнеТест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВПомните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ

Лента новостей

Воскресенье 19 мая

06:46Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей 03:15Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена 00:11Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода 22:06Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ 21:09Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно 21:09Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох? 19:15Победитель телешоу "Фактор А" Сергей Савин высказался о покинувших Россию звездах 18:19Великая и ужасная Ева Польна: две специальности, двое детей и двойное счастье 15:08"Оглянись на себя": 3 вопроса Омара Хайяма, которые стоит себе задать 12:04Спортсменка или артистка? Почему Алина Загитова стоит перед сложным выбором 10:27Как живет любимая миллионами "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" 09:04Как быстрее отдать долги: 8 советов инвестора 06:12Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"? 03:45Как покраситься в блонд девушкам с русыми волосами в домашних условиях? 00:09Анджелину Джоли сняли на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем 23:59 "Жирная и хромая": самоирония Леры Кудрявцевой или крик о помощи? 20:36Наталья Подольская похвасталась одеждой по баснословной цене 16:46После трагедии в семье Заворотнюк дочь устроила праздник – горько 16:26ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Самая обаятельная и привлекательная" 13:13"В мае – маяться": как россияне выбирают обручальные кольца – исследование от Sunlight 11:55Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? 10:39Новый виток конфликта: Успенская обрушилась на Киркорова с обвинениями в трагедии 09:11Волочкова объяснила причину отказа дочери от ее фамилии 06:04Известная артистка объявила о связи с Хабенским: семья, любовь, дружба 06:0317 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было 03:155 лучших песен Анжелики Агурбаш: когда музыка становится сокровищем 00:03Главный изъян во внешности Пугачевой уже не скрыть 20:4464-летняя Гузеева после перелома ноги не может согнуться 19:39Завидный холостяк Шаляпин ошарашил заявлением о рождении ребенка 18:41Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе 17:06Губернатор Подмосковья и протоиерей Ткаченко посетили Московский областной хоспис 16:10Могила у Пугачевой: сделано заявление о захоронении на территории замка Примадонны 15:46Собянин: Сделаем участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательнее 14:33Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию 14:21"Президент уже все подписал": эксперты оценили продолжение темы аппаратных перемен и назначений 12:00Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук отмечает день рождения: 67 лет успеха 09:34Жириновский был прав – найдено подтверждение словам покойного 08:50"Не ее конек": Валерия высказалась о вокале Бузовой 08:30Зверев обрадовал новостью о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию 06:3918-летняя дочь отреклась от Тома Круза и сменила фамилию 03:05Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс 00:27Меган Фокс отмечает 38-летие: собрали малоизвестные факты о голливудской звезде 22:24УТРАТА: Народный артист РФ ушел из жизни внезапно 20:20Бывший муж Бородиной нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы 18:20Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным 16:47Объявлено о переломном моменте в жизни Аллы Пугачевой 14:34За 89 лет в московском метро открыли 294 станции – Собянин 14:04Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО 12:36Бузова устроила пляски на столе на глазах у изумленной толпы 11:36Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей

Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей
58

Лера Кудрявцева сегодня празднует сегодня свое 53-летие. Она является одной из самых известных телеведущих российского шоу-бизнеса.

Кудрявцева совмещает успешную карьеру с личным счастьем, будучи матерью двоих детей. Путь к вершине был непростым, но благодаря силе воли и таланту Кудрявцева добилась впечатляющих результатов.

Личная жизнь

Привлекательная блондинка всегда была в центре внимания мужчин. Первый громкий роман случился у нее с Сергеем Ленюком, барабанщиком "Ласкового мая". Ради него Кудрявцева оставила родной Усть-Каменогорск и переехала в Москву. Они поженились и родили сына Жана.

Однако брак продлился недолго. Постоянные гастроли и слухи о многочисленных интрижках мужа вынудили Леру порвать отношения. С ребенком на руках она переехала к сестре в Москву.

Вскоре после развода Кудрявцева познакомилась с бизнесменом Матвеем Морозовым. Роман развивался стремительно, и спустя три месяца она вышла за него замуж. Но и этот союз оказался неудачным: пара развелась через три года.

После развода с Морозовым у Кудрявцевой начался период неудачных романов. Одним из самых болезненных стал роман с неким олигархом, имя которого она держит в секрете. Мужчина контролировал каждый ее шаг, заставляя ее чувствовать себя несвободной. Лера нашла в себе силы разорвать эти отношения.

Карьера

Несмотря на неудачи в личной жизни, Кудрявцева добивалась успехов в профессиональной сфере. Она поступила в ГИТИС и после его окончания начала карьеру телеведущей.

В 2008 году у Леры завязался роман с популярным певцом Сергеем Лазаревым. Их отношения широко обсуждались в прессе, но до свадьбы так и не дошло. Кудрявцева и Лазарев расстались, сумев сохранить дружеские отношения.

Наконец, в 2013 году Кудрявцева встретила свою настоящую любовь – хоккеиста Игоря Макарова. Они поженились и через пять лет стали родителями дочери Марии. В январе 2024 года ведущая сообщила в своем телеграм-канале, что рассталась с мужем.

10 интересных фактов о Лере Кудрявцевой

1. Кудрявцева настолько трудолюбива, что однажды вышла в прямой эфир на пределе сил и потеряла сознание во время съемок. Однако она быстро пришла в себя и завершила эфир.

2. Любовь к науке у Кудрявцевой в крови – ее родители были научными сотрудниками.

3. Поэтому она с удовольствием читает журнал "Кот Шредингера" и научные работы.

4. В детстве Кудрявцева мечтала стать стюардессой.

5. Сыну от первого брака она дала имя в честь своего любимого актера Жан-Клода Ван Дамма.

6. Игорь Верник помог Кудрявцевой попасть на телевидение, предложив ей работу ведущей в программе "Партийная зона".

7. Лера увлекается эстрадным и современным искусством.

8. Она входит в рейтинг самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.

9. Кудрявцева является активным пользователем социальных сетей и часто делится с подписчиками фотографиями и видео из своей личной и профессиональной жизни.

10. Несмотря на свой возраст, Лера Кудрявцева сохраняет стройную фигуру и моложавый вид, благодаря здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом.

ДНИ в Telegram

19 мая 2024, 06:46
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой
Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена

Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена
19 мая 2024 года в мире отмечается много исторических событий. Во Вьетнаме – день рождения Хо Ши Мина, в России – День фармацевтического работника, в Дании – День всеобщей молитвы. Однако самым громким, самым ярким и значимым из всех событий является 6-я годовщина свадьбы, которую сыграли в Британии принц Гарри и Меган Маркл. Королевская свадьба, отказ от королевских титулов, переезд в Америку, рождение сына Арчи в 2019-м и дочери Лилибет в 2021-м, скандальное интервью, документальный сериал Netflix.

Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода

Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода
Основной категорией дел в нашем Центре поддержки женщин в ситуации развода "Давайте жить" остаются взыскание алиментов на детей. Несмотря на то, что закон довольно четко определил как, кто и с каких доходов должен платить алименты, практика очень неоднородная. Более того, быстро меняющаяся жизнь вносит свои коррективы и в судебную практику. Адвокат, Председатель коллегии адвокатов, партнер Группы Победа Елена Финогенова рассказала, что на сегодняшний день самым эффективным способом обеспечения финансовой поддержки детей после развода является алиментное соглашение.

Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ

Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ
Звезда российского шоу-бизнеса и обворожительная богиня сцены Анна Семенович впечатлила фанатов и хейтеров. В образе знаменитости соединилось все: статус и харизма, доброта и талант, нежность и привлекательность.

Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно

Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно
Исполнительница хитов "На Титанике" и "Ориентация Север" показала себя на камеру. Лолита Милявская проявляет себя в совершенно разных амплуа.

Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох?

Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох?
Главные приметы на 19 число. Рассказываем, почему в честь Иовы нужно варить горох... В воскресенье, 19 мая 2024 года, православные вспоминают праведника Иовава.

Выбор читателей

17/05ПтнТест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? 18/05СбтСложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"? 18/05СбтПоявились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно 17/05ПтнПосле трагедии в семье Заворотнюк дочь устроила праздник – горько 17/05ПтнНовый виток конфликта: Успенская обрушилась на Киркорова с обвинениями в трагедии 17/05Птн "Жирная и хромая": самоирония Леры Кудрявцевой или крик о помощи?