Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей

Лера Кудрявцева сегодня празднует сегодня свое 53-летие. Она является одной из самых известных телеведущих российского шоу-бизнеса.



Кудрявцева совмещает успешную карьеру с личным счастьем, будучи матерью двоих детей. Путь к вершине был непростым, но благодаря силе воли и таланту Кудрявцева добилась впечатляющих результатов.

Личная жизнь

Привлекательная блондинка всегда была в центре внимания мужчин. Первый громкий роман случился у нее с Сергеем Ленюком, барабанщиком "Ласкового мая". Ради него Кудрявцева оставила родной Усть-Каменогорск и переехала в Москву. Они поженились и родили сына Жана.

Однако брак продлился недолго. Постоянные гастроли и слухи о многочисленных интрижках мужа вынудили Леру порвать отношения. С ребенком на руках она переехала к сестре в Москву.

Вскоре после развода Кудрявцева познакомилась с бизнесменом Матвеем Морозовым. Роман развивался стремительно, и спустя три месяца она вышла за него замуж. Но и этот союз оказался неудачным: пара развелась через три года.

После развода с Морозовым у Кудрявцевой начался период неудачных романов. Одним из самых болезненных стал роман с неким олигархом, имя которого она держит в секрете. Мужчина контролировал каждый ее шаг, заставляя ее чувствовать себя несвободной. Лера нашла в себе силы разорвать эти отношения.

Карьера

Несмотря на неудачи в личной жизни, Кудрявцева добивалась успехов в профессиональной сфере. Она поступила в ГИТИС и после его окончания начала карьеру телеведущей.

В 2008 году у Леры завязался роман с популярным певцом Сергеем Лазаревым. Их отношения широко обсуждались в прессе, но до свадьбы так и не дошло. Кудрявцева и Лазарев расстались, сумев сохранить дружеские отношения.

Наконец, в 2013 году Кудрявцева встретила свою настоящую любовь – хоккеиста Игоря Макарова. Они поженились и через пять лет стали родителями дочери Марии. В январе 2024 года ведущая сообщила в своем телеграм-канале, что рассталась с мужем.

10 интересных фактов о Лере Кудрявцевой

1. Кудрявцева настолько трудолюбива, что однажды вышла в прямой эфир на пределе сил и потеряла сознание во время съемок. Однако она быстро пришла в себя и завершила эфир.

2. Любовь к науке у Кудрявцевой в крови – ее родители были научными сотрудниками.

3. Поэтому она с удовольствием читает журнал "Кот Шредингера" и научные работы.

4. В детстве Кудрявцева мечтала стать стюардессой.

5. Сыну от первого брака она дала имя в честь своего любимого актера Жан-Клода Ван Дамма.

6. Игорь Верник помог Кудрявцевой попасть на телевидение, предложив ей работу ведущей в программе "Партийная зона".

7. Лера увлекается эстрадным и современным искусством.

8. Она входит в рейтинг самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.

9. Кудрявцева является активным пользователем социальных сетей и часто делится с подписчиками фотографиями и видео из своей личной и профессиональной жизни.

10. Несмотря на свой возраст, Лера Кудрявцева сохраняет стройную фигуру и моложавый вид, благодаря здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом.