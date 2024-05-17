Наталья Подольская похвасталась одеждой по баснословной цене

41-летняя певица разместила в соцсети кадры с вечеринки для звезд в особенном наряде.

Исполнительница хита "Конечно, да!" блеснула вещью по высокой цене, в которой появилась на светском мероприятии. Подольская, как истинная леди, вышла в свет и цвет вместе с мужем, артистом Пресняковым-младшим.

Несмотря на то, что звездная пара смотрелась гармонично вместе, на партнерах были разные вещи. Пока 56-летний Владимир делал ставку на комфортный тотал-блэк, Наталья уделила выбору наряда намного более тщательное внимание. Она облачилась в потрясающий тотал-рэд — дуэт из блузки на одну сторону от Jacquemus стоимостью 650 евро (примерно 65 тысяч руб.) и лаковой юбки миди, но уже по неизвестной цене. Выход Подольской завершили классические туфли, крупные сережки и бордовая сумочка также от Jacquemus.

Фанаты оставили звездной леди комментарии в соцсети: "Зазвездилась!", "Вы очень красивая пара! Наталья, Вы в последнее время расцвели) Красота!", "Самая порядочная пара".

Обратите внимание, Наталья и Владимир встретились в 2005-м. Через 5 лет партнеры сказали "да" дважды: перед классической свадьбой звезды устроили торжество в США. Оно хоть и смотрелось блестяще, но по уровню законной силы все же уступило официальной церемонии.



В 2015-м уже появился первенец пары! Да, это был сын Артем. В 2020-м Подольская и Пресняков стали мамой и папой во второй раз: родился сын Ваня. Не пора ли еще за младшим? Фанаты отвечают — конечно!