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Почему желудок страдает от курения наравне с легкими?

Почему желудок страдает от курения наравне с легкими?
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Курение табака – самая распространенная вредная привычка, существующая на нашей планете. Процент курящих людей отличается в зависимости от возраста и страны проживания.

Курильщики имеют более высокие риски развития рака легких, но на этом вред табака не ограничивается. Каждая вновь выкуренная сигарета оказывает огромное негативное влияние не только на дыхательную систему, но и на наши органы пищеварения. Подробностями об этом с "Дни.ру" поделилась Вероника Александровна Корнилова, врач-гастроэнтеролог в медицинском центре "Аллегрис".

Причем тут ЖКТ?

Органы пищеварения непосредственно не участвуют в курении, но страдают от этого процесса за счёт двух механизмов. Первый механизм заключается в том, что вдыхаемые вредные компоненты в лёгких попадают в кровь, циркулируя по всему организму и оказывая на внутренние органы токсическое действие.

Второй механизм реализуется зачёт проглатывания токсических агентов со слюной во время самого процесса курения. Таким образом органы желудочно-кишечного тракта также страдают при этом, как и весь организм в целом.

Фото: WolfBlur / pixabay.com

Рефлюксная болезнь

Обратные забросы содержимого одного полого органа в другой называют рефлюксами. Самый распространенный их них – гастроэзофагеальный. При нём кислое содержимое желудка забрасывается в обратную сторону (в пищевод), в результате пациента мучает изжога, отрыжка и прочие жалобы. На гастроскопии можно увидеть эзофагит (воспаление пищевода).

Использование табачной продукции усиливает такие забросы. Чаще всего с целью уменьшения рефлюксов врачи назначают препараты группы итомеда на основе итоприда. Они повышают тонус нижнего пищеводного сфинктера, уменьшают количество забросов, снимая лишнюю "нагрузку" с пищевода.

Обволакивающим действием в такой ситуации обладают препараты группы альфазокса, они создают условный барьер, предотвращающий попадание кислого содержимого желудка непосредственно на слизистую оболочку пищевода.

Крайне важно при таком состоянии минимизировать в своём рационе кофе, мяту, шоколад, тугоплавкие жиры, цитрусовые – все эти продукты влияют на тонус пищеварительных сфинктеров. Острое, жирное, жареное, маринованное, копченое, фастфуд тоже использовать не стоит. Не забываем, что слишком холодная или горячая пища тоже вредит слизистой оболочке пищевода.

Фото: Midjourney / Дни.ру

Гастриты

Желудок получает дозу токсических веществ во время каждого выкуривания сигареты с током крови и при проглатывании слюны. Со временем состояние слизистой оболочки значительно ухудшается, могут появиться воспаления разного типа, включая эрозивно-язвенные дефекты, и предраковые состояния.

Несколько улучшить состояние слизистой оболочки желудка помимо отказа от табакокурения помогают препараты группы ребагита на основе ребамипида. Он усиливает секрецию собственных факторов защиты – бикарбонатов, простагландинов, улучшает микроциркуляцию и секрецию слизи. При наличии эрозивно-язвенных дефектов нельзя обойтись без ингибиторов протонной помпы. Длительность лечения зависит от типа дефекта и прочих обстоятельств, кроме того, данные препараты минимизируют болевой синдром.

Антациды (алмагель, маалокс и прочие) помогают нейтрализовать избыток кислоты, давая слизистой возможность восстановиться.

Фото: Midjourney / Дни.ру

Токсическое поражение печени

Печень страдает не меньше всех прочих органов, потому что с током крови получает немалую дозу токсинов во время каждого выкуривания сигареты. При невозможности отказаться от пагубной привычки стоит ограничить использование алкоголя, гепатотоксичных препаратов (антибиотики, НПВС, салицилаты и прочее), если позволяет ситуация.

Если проблема всё-такие случилась и зафиксированы повышения печеночных проб (АЛТ и АСТ), то врачи чаще всего назначают препараты гепатопротекторы из группы адеметионина. Длительность лечения обычно около 1 месяца.

Фото: Midjourney / Дни.ру

Запоры и/или диарея

Табачная продукция оказывает влияние и на кишечник, за счёт изменения моторики и влияния на воспаление и микробиоту. Чтобы хоть немного минимизировать вред табакокурения стоит не забывать о работе с микробиотой через питание. Для этого стоит минимизировать употребление простых углеводов (хлебобулочная продукция, весь добавленный сахар, сладости, выпечка, макароны, белый рис, картофель и так далее).

Клетчатка, напротив, очень полезна. Подойдут такие виды, как вся свежая зелень, морковь, свtкла, капуста белокочанная, брюссельская. брокколи, кабачки, патиссоны, гречка, перловка, морская капуста, бурый рис и прочее. Улучшить состав микробиоты могут помочь пробиотики, например, бак-сет форте, аципол, бифидумбактерин и прочие.

Влияние на моторику имеет не малое значение. Нормализовать ее при запорах или неустойчивом стуле помогают препараты группы тримедата на основе тримебутина – он обладает прокинетическим и спазмолитическим действием одновременно.

Панкреатиты

Воспаления поджелудочной железы часто возникают на фоне табакокурения. Кроме того, повышается вероятность развития онкологического процесса, предсказать который очень трудно. Любые сомнительные образования в органе (включая кисты) на УЗИ подлежат пересмотру на КТ или МРТ брюшной полости с контрастным усилением.

Снять нагрузку с поджелудочной железы при перееданиях помогают ферментные препараты (креон, микразим и прочие). Вероятность развития панкреатита выше у людей с избыточной массой тела, а также при употреблении алкоголя и табакокурении.

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19 мая 2024, 09:06
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