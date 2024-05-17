"В мае – маяться": как россияне выбирают обручальные кольца – исследование от Sunlight

Компания Sunlight провела масштабное исследование, чтобы выявить особенности и тенденции в выборе и покупке обручальных колец в России.



Несмотря на поверье "В мае жениться — всю жизнь маяться", наименьшее количество браков в году происходит весной и зимой. Лучшим месяцем для заключения брака россияне считают август, который ассоциируется с хорошей погодой и снижением цен на продукты.



Большинство пар (около 85%) начинают задумываться о выборе обручальных колец за несколько месяцев до свадьбы, причем треть уделяет на это меньше месяца. Лишь менее 5% планируют покупку за восемь и более месяцев до торжества.

Основными факторами при выборе обручальных колец являются: дизайн (74%), стоимость (54%) и качество (38%). Эксклюзивность, гипоаллергенность и бренд производителя волнуют покупателей в меньшей степени.

Более половины россиян (57%) выбирают классические золотые обручальные кольца. Еще 25% отдают предпочтение кольцам с бриллиантами. Мужчины чаще выбирают классические модели, чем женщины.

Подавляющее большинство (95%) предпочитают золото в качестве металла для обручальных колец. Лишь 3,5% выбирают серебро, а менее 1% – платину.

Почти половина россиян (49%) потратили на пару колец от 10 до 30 тыс. рублей. Значительная часть (29%) вложила в эту покупку еще больше: от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Лишь 22% потратили менее 10 тыс. рублей.

Чаще всего россияне выбирают кольца вместе (85%). По мнению респондентов, совместная покупка приносит больше радости, чем когда кольца приобретает один из будущих супругов.