Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода

Основной категорией дел в нашем Центре поддержки женщин в ситуации развода "Давайте жить" остаются взыскание алиментов на детей. Несмотря на то, что закон довольно четко определил как, кто и с каких доходов должен платить алименты, практика очень неоднородная. Более того, быстро меняющаяся жизнь вносит свои коррективы и в судебную практику.



Адвокат, Председатель коллегии адвокатов, партнер Группы Победа Елена Финогенова рассказала, что на сегодняшний день самым эффективным способом обеспечения финансовой поддержки детей после развода является алиментное соглашение. Этот инструмент позволяет не только установить комфортную обеим сторонам сумму алиментов, но и предусмотреть дополнительные меры поддержки ребенка. Например, дополнительная оплата вторым родителем расходов на дополнительное образование, на медицину, отдых, на покупку телефонов, компьютеров. Также в соглашении можно предусмотреть передачу имущества, например, доли в квартире, землю в счет погашения алиментных обязательств.



Единственное препятствие к заключению таких соглашений – это неприязнь родителей друг другу, которая не позволяет им сесть за стол переговоров. Мы в Центре поддержки "Давайте жить" на всех стадиях алиментных споров предлагаем папам и мамам договориться, чтобы избежать конфликтов, судов, в целом упростить себе и ребенку жизнь. В 90% случаев рано или поздно это удается сделать, в том числе, когда спор уже находится в суде.

Основными формами судебного взыскания алиментов остаются – процент от дохода родителя, который проживает отдельно от ребенка, твердая денежная сумма и смешанная форма.

Для применения каждой из этих форм законом и судебной практикой на протяжении десятилетий складывались четкие и понятные правила. Сейчас же, с изменением экономических реалий, ситуация с алиментами тоже активно меняется. Если рассматривать последовательно формы взыскания алиментов с самой популярной, то, конечно, королевой алиментов будет процент от дохода. По общему правилу суды присуждают алименты в следующих пропорциях: 25% на одного ребенка, 33 на двух и 50 трех и более детей.

Это самая простая ситуация, когда родитель получает официальный постоянный доход, например, белую заработную плату. Сложности возникают, когда родитель – плательщик алиментов – Индивидуальный предприниматель. Во-первых, доход такого родителя значительно выше, чем зарплата, а значит алименты могут исчисляться уже сотнями тысяч в месяц. И тут возникает конфликт интересов. Мамы, с которыми остается ребенок, часто хотят выжать максимум, забывая, что часть расходов на ребенка должна нести и она. А папы, занимающиеся бизнесом, планируют как этот бизнес и, соответственно, доходы прятать, чтобы не платить сверх алименты.

Тут снова на помощь приходит соглашение между родителями, причем как алиментное, так и мировое, если дело уже в суде. Примечательно, что не все родители сразу осознают, что получить сверх алименты на себя возможно только на короткий период, потом папа оспорит эти суммы, если докажет, что мама тратит деньги на себя и обогащается за его счет. Такой же кратковременный эффект будут иметь попытки спрятать папой доходы от предпринимательской деятельности, например, на родителей, друзей, знакомых, на вновь созданные компании. Все это не работает уже лет 15 и суды быстро устанавливают, кто конкретно зарабатывает и сколько. А дальше пристав взыщет недоплаченное на ребенка.

Еще одной формой обеспечения интересов ребенка после развода будут алименты в твердой денежной сумме. Сейчас эта сумма основывается на прожиточном минимуме, дополнительно суд учитывает нуждаемость ребенка и в целом материальное положение обеих сторон. Важно, что не имеет значение, работает родитель или нет, при установлении твердой суммы алиментов он будет обязан ее заплатить.

В последнее время именно установление судом алиментов в твердой денежной сумме становится альтернативой сверх алиментов. Чтобы не присуждать проценты от дохода, суд оценивает реальные потребности ребенка, материальное положение мамы и папы, и если стороны не придут к соглашению, устанавливает твердую денежную сумму, но уже в гораздо больших размерах, чем прожиточный минимум.

Смешанную форму алиментов можно зафиксировать, когда у плательщика алиментов разные виды дохода, например, постоянный в виде зарплаты, и периодический в виде сдачи имущества в аренду. Тогда с постоянного дохода взыскивается процент, а с непостоянного твердая денежная сумма.

На самом деле алименты не всегда обеспечивают интересы ребенка при разводе родителей. Чаще родитель, с которым ребенок живет, несет гораздо большие расходы на его содержание. И это еще одна причина, из-за которой оптимальным является алиментное соглашение, к заключению которого и нужно стремиться сторонам.

Особенно хочу отметить, что суды в спорах, где затрагиваются интересы ребенка, в первую очередь оценивают, как интересы ребенка защитить в первую очередь. И например, когда одна из сторон ведет себя неэтично в процессе, где могут пострадать интересы ребенка, то суд всегда реагирует адекватно ситуации. Например, уже в нескольких алиментных спорах, где мы представляли клиенток Центра "Давайте жить", суды, когда папы детей говорили, что будут прятать доходы или умышленно при обсуждении мирового соглашения, не пытались достичь договоренности, а манипулировали, суд устанавливал максимально высокие суммы алиментов.