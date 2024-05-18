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Суббота 18 мая

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Победитель телешоу "Фактор А" Сергей Савин высказался о покинувших Россию звездах

Победитель телешоу "Фактор А" Сергей Савин высказался о покинувших Россию звездах
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При поддержке Администрации муниципального образования город Новороссийск и Министерства культуры Краснодарского края стартовал четвертый открытый российский фестиваль патриотического кино "Малая земля". В город-герой Новороссийск в эти дни приехали настоящие патриоты, которые любят свое Отечество и никогда его не предадут. А что они думают про коллег, решивших уехать за границу?

После событий февраля 2022 года некоторые актеры уехали из страны. Так, например, Рената Литвинова живет теперь в Париже, Чулпан Хаматова – в Латвии, Ингеборга Дапкунайте – в Брюсселе... Хотя найти себя на чужбине удалось не всем.

"У каждого из уехавших были свои мотивы, – считает певец Сергей Савин. – Мы же не знаем, как на самом деле они тут жили, как складывалось их отношение с властью и они почему приняли такое решение. В данном случаем я могу говорить только за себя".

А про себя Савин точно знает: Родине он никогда не изменит! "Я бы никогда не уехал из России, из страны, которая мне все дала, в стране, где мои родители, племянники и любимое дело, – говорит он. – Ведь на Западе реализоваться в музыке я не смогу".

Победитель телешоу "Фактор А": объяснил, как важно сейчас всем нам оставаться вместе, идти плечом к плечу: "В момент сложных испытаний особенно важно сплотиться, чтобы защитить самих себя. И с честью выдержать тяготы, которые нам даны. Говоря образно, можно поломать одну веточку, но веник уже не сломать".

ДНИ в Telegram

18 мая 2024, 19:15
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?

Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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