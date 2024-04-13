Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Суббота 13 апреля

12:05Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 10:01Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет 06:41Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 03:16Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 00:28Почему опасно повторять операции за звездами? 23:32"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 21:44Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой 20:09Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 17:56Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце 14:15Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12:23У фонда "Сколково" сменился руководитель 11:44Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 10:27Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту 10:01Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 08:32Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен 06:34Критик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 03:17Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии 00:09Ольга Серябкина отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты в карьере певицы 22:57"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье 21:46"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм 19:06"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой 16:54"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?

Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?
96

Давайте узнаем, как работает ваша интуиция! Тест от команды "Дни.ру" позволит вам по-новому взглянуть на знакомых звезд отечественного кинематографа!

Лицо каждой медийной личности скрывает множество нюансов. Возраст – это лишь цифра, особенно, когда речь идет о талантливых актрисах, чья харизма и мастерство не знают границ. Представляем вашему вниманию особый тест, который точно расставит все точки над "и".

В тесте всего 4 фотографии, на каждой из которых запечатлена известная российская актриса. Ваша задача – отгадать, сколько лет изображенной звезде, выбрав 1 из 4 предложенных вариантов ответа. Не обманывайтесь внешним видом; иногда он скрывает больше, чем кажется на первый взгляд. Попробуйте пройти тест, чтобы проверить себя и вспомнить о любимых актрисах.

1) На этом фото артистка Юлия Пересильд. Сколько ей лет?

Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

а) 39 лет

б) 25 лет

в) 56 лет

г) 46 лет

2) На этом снимке российская актриса Ирина Пегова. Какой у нее возраст?

Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

а) 64 года

б) 32 года

в) 51 год

г) 45 лет

3) В кадре российская актриса Янина Студилина. Сколько ей исполнилось?

Янина Студилина. Фото: Alexey Belkin / Business Online / www.globallookpress.com

а) 60 лет

б) 23 года

в) 38 лет

г) 52 года

4) На этом фото артистка Екатерина Климова. Сколько ей лет?

Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

а) 51 год

б) 46 лет

в) 29 лет

г) 38 лет

Правильные ответы на тест смотрите ниже

1) а: возраст Юлии Пересильд — 39 лет;

2) г: возраст Ирины Пеговой — 45 лет;

3) в: возраст Янины Студилиной — 38 лет;

4) б: возраст Екатерины Климовой – 46 лет.

ДНИ в Telegram

13 апреля 2024, 12:05
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые модные российские звезды старше 50 лет

Рената Литвинова. Фото: Социальные сети
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Социальные сети

По теме

Тест: узнайте ваш психологический возраст

Тест: угадайте, сколько лет героине советского фильма?

Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе?

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

 Ирина Сергеевна Пегова

Ирина Сергеевна Пегова актриса

Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет

Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет
Поздравлять этого артиста нужно не только 3 сентября, когда вся страна от мала до велика поет его вечную песню о кострах рябин. Легенда шансона Михаил Шуфутинский отмечает день рождения 13 апреля 2024 года и поражает нас историей успеха! В советское время за рубежом он часто размышлял о своем везении.

Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби"

Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби"
Райан Гослинг и Ева Мендес – звездная пара, известная не только своими киноролями, но и тем, что они редко делятся подробностями о своей личной жизни. Вместе у них две прекрасные дочери: 9-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада. Недавно Райан Гослинг рассказал о них в одном из ток-шоу.

Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше?

Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше?
Вопреки социальному мнению, женщин постарше выбирают отнюдь не хлюпкие маменькины сынки. Такую спутницу, с ее сформированными принципами и амбициями, устоявшимися границами, реализацией и знанием себя, слабый партнер попросту не "потянет". Женщин старше себя выбирают очень амбициозные и уверенные в себе мужчины: они видят в ней не только объект для интимной близости, но и наставницу, с которой смогут реализовываться и добиваться поставленных целей.

Почему опасно повторять операции за звездами?

Почему опасно повторять операции за звездами?
Селебрити всегда задают тренды и не только в сфере моды и стиля, но и в пластической хирургии. Многие девушки мечтают о попе, как у Ким Кардашьян, тонком изящном носике, как у Виктории Бэкхем и "кошачьем" взгляде, как у Беллы Хадид. Ради того, чтобы хоть как-то приблизится к внешности знаменитостей девушки готовы на любые жертвы, в том числе, на пластику.

"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак

"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак
Все чаще люди показывают друг на друга пальцем и все реже находят смелость признать собственные ошибки. За 10 лет брака Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева многое проверили на своем опыте, поэтому теперь им впору стать учителями для многих. Жизнь штука удивительная, ведь в юности маэстро музыки, брат композитора Константина Меладзе, учился на инженера и даже защитил кандидатскую диссертацию по технической специальности.

Выбор читателей

11/04ЧтвТест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12/04ПтнТолько 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12/04ПтнКритик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 11/04ЧтвКритик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11/04Чтв"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 12/04ПтнКристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации