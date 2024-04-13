Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?

Давайте узнаем, как работает ваша интуиция! Тест от команды "Дни.ру" позволит вам по-новому взглянуть на знакомых звезд отечественного кинематографа!

Лицо каждой медийной личности скрывает множество нюансов. Возраст – это лишь цифра, особенно, когда речь идет о талантливых актрисах, чья харизма и мастерство не знают границ. Представляем вашему вниманию особый тест, который точно расставит все точки над "и".

В тесте всего 4 фотографии, на каждой из которых запечатлена известная российская актриса. Ваша задача – отгадать, сколько лет изображенной звезде, выбрав 1 из 4 предложенных вариантов ответа. Не обманывайтесь внешним видом; иногда он скрывает больше, чем кажется на первый взгляд. Попробуйте пройти тест, чтобы проверить себя и вспомнить о любимых актрисах.

1) На этом фото артистка Юлия Пересильд. Сколько ей лет?

а) 39 лет

б) 25 лет

в) 56 лет

г) 46 лет

2) На этом снимке российская актриса Ирина Пегова. Какой у нее возраст?

а) 64 года

б) 32 года

в) 51 год

г) 45 лет

3) В кадре российская актриса Янина Студилина. Сколько ей исполнилось?

а) 60 лет

б) 23 года

в) 38 лет

г) 52 года

4) На этом фото артистка Екатерина Климова. Сколько ей лет?

а) 51 год

б) 46 лет

в) 29 лет

г) 38 лет

Правильные ответы на тест смотрите ниже

1) а: возраст Юлии Пересильд — 39 лет;

2) г: возраст Ирины Пеговой — 45 лет;

3) в: возраст Янины Студилиной — 38 лет;

4) б: возраст Екатерины Климовой – 46 лет.