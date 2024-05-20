Звезды шоу-бизнеса, которые готовят лучше любого шеф-повара

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман"Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь"ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса?Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?

Лента новостей

Понедельник 20 мая

06:04Звезды шоу-бизнеса, которые готовят лучше любого шеф-повара 03:10Какова природа эгоизма и как он влияет на формирование личности 00:02Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции 21:03Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях 18:24Положительной динамики нет? Названа причина молчания королевской семьи о здоровье Миддлтон 15:37Образование и самосовершенствование: почему так важно постоянно чему-то учиться 12:21Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму 09:06Почему желудок страдает от курения наравне с легкими? 06:46Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей 03:15Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена 00:11Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода 22:06Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ 21:09Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно 21:09Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох? 19:15Победитель телешоу "Фактор А" Сергей Савин высказался о покинувших Россию звездах 18:19Великая и ужасная Ева Польна: две специальности, двое детей и двойное счастье 15:08"Оглянись на себя": 3 вопроса Омара Хайяма, которые стоит себе задать 12:04Спортсменка или артистка? Почему Алина Загитова стоит перед сложным выбором 10:27Как живет любимая миллионами "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" 09:04Как быстрее отдать долги: 8 советов инвестора 06:12Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"? 03:45Как покраситься в блонд девушкам с русыми волосами в домашних условиях? 00:09Анджелину Джоли сняли на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем 23:59 "Жирная и хромая": самоирония Леры Кудрявцевой или крик о помощи? 20:36Наталья Подольская похвасталась одеждой по баснословной цене 16:46После трагедии в семье Заворотнюк дочь устроила праздник – горько 16:26ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Самая обаятельная и привлекательная" 13:13"В мае – маяться": как россияне выбирают обручальные кольца – исследование от Sunlight 11:55Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? 10:39Новый виток конфликта: Успенская обрушилась на Киркорова с обвинениями в трагедии 09:11Волочкова объяснила причину отказа дочери от ее фамилии 06:04Известная артистка объявила о связи с Хабенским: семья, любовь, дружба 06:0317 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было 03:155 лучших песен Анжелики Агурбаш: когда музыка становится сокровищем 00:03Главный изъян во внешности Пугачевой уже не скрыть 20:4464-летняя Гузеева после перелома ноги не может согнуться 19:39Завидный холостяк Шаляпин ошарашил заявлением о рождении ребенка 18:41Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе 17:06Губернатор Подмосковья и протоиерей Ткаченко посетили Московский областной хоспис 16:10Могила у Пугачевой: сделано заявление о захоронении на территории замка Примадонны 15:46Собянин: Сделаем участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательнее 14:33Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию 14:21"Президент уже все подписал": эксперты оценили продолжение темы аппаратных перемен и назначений 12:00Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук отмечает день рождения: 67 лет успеха 09:34Жириновский был прав – найдено подтверждение словам покойного 08:50"Не ее конек": Валерия высказалась о вокале Бузовой 08:30Зверев обрадовал новостью о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию 06:3918-летняя дочь отреклась от Тома Круза и сменила фамилию 03:05Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс 00:27Меган Фокс отмечает 38-летие: собрали малоизвестные факты о голливудской звезде
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Звезды шоу-бизнеса, которые готовят лучше любого шеф-повара

Звезды шоу-бизнеса, которые готовят лучше любого шеф-повара
98

Мир знаменитостей часто воспринимается нами как недосягаемый, и сложно представить звезд экрана или красных дорожек в обычной жизни за покупками или на кухне за готовкой. Однако некоторые знаменитости обладают кулинарными талантами, которые могут соперничать с навыками профессиональных шеф-поваров.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу не просто отлично готовит, но и активно делится своими кулинарными открытиями с общественностью. Актриса является автором четырех кулинарных бестселлеров, что делает ее рекордсменкой по количеству изданных кулинарных книг в Голливуде.

Пэлтроу придерживается здорового питания и помешана на здоровом образе жизни, поэтому ее рецепты преимущественно диетические и лишены сахара и консервантов. Актриса утверждает, что, следуя ее кулинарным книгам, читатели смогут не только улучшить свое здоровье, но и преобразиться внешне.

В последней книге "Чистая тарелка" Пэлтроу дает рекомендации по детоксикации организма. И несмотря на то, что все рецепты одобрены врачами, это не пресные салаты и супы. На страницах книги можно найти рецепты пудинга с черным рисом и манго или латте с кешью и куркумой.

Ева Лонгория

В сериале "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория не выглядит домоседкой, которая проводит все время на кухне, но в реальной жизни она не только любит готовить, но и делает это мастерски. Актриса является владелицей ресторана Beso в Голливуде.

В 2012 году Лонгория опубликовала кулинарную книгу "Кухня Евы", в которой собрала сотню рецептов, которыми ее научила покойная тетушка Эльза из Техаса. По сути, книга Лонгории – это семейные рецепты, смешанные с блюдами, которые актриса научилась готовить в своих путешествиях. Это не просто кулинарная книга, а мемуары, рассказанные через еду.

Юлия Высоцкая

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая стала известной как кулинар в 2003 году благодаря авторской кулинарной телепередаче "Едим дома", которая выходила на НТВ. Почти 20 лет спустя передача получила новый виток популярности. В апреле 2020 года пользователи соцсетей стали массово пересматривать архивные выпуски передачи и обсуждать не самые удачные рецепты, такие как бесформенные сырники или подгоревшие помидоры. Однако коллеги Высоцкой заступились за нее, напомнив, что промахи на кухне бывают у всех.

Передача "Едим дома" дважды номинировалась на премию ТЭФИ (2007 и 2014). В 2009 году вышло новое шоу под названием "Завтрак с Юлией Высоцкой". Кулинарные таланты актрисы подтверждаются многочисленными книгами о еде и собственным рестораном Food Embassy. Главной идеей всех кулинарных проектов Высоцкой является то, что "приготовить шедевр можно с любым набором продуктов".

Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье известен своей любовью к еде и кулинарии. Он владеет несколькими виноградниками и несколькими ресторанами, включая Le Pre Catelan, который имеет три звезды Мишлен. Депардье также является клиентом и другом многих известных поваров.

В 2013 году актер выпустил свою кулинарную книгу "Мои рецепты счастливого стола". В книге собраны любимые рецепты Депардье, которые он освоил у друзей-поваров, а также рецепты из собственного детства. Актер утверждает, что его рецепты просты в приготовлении, а главное в кулинарии — это качество продуктов.

ДНИ в Telegram

20 мая 2024, 06:04
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Какова природа эгоизма и как он влияет на формирование личности

Какова природа эгоизма и как он влияет на формирование личности
Эгоизм, как явление, не является чем-то, с чем рождаются люди, а скорее формируется в процессе жизни. Рассмотрим это ближе. Первоначально, важно понять, что такое эгоизм и какова его природа.

Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции

Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции
В последнее время тренд на раскосый взгляд стал очень популярным. Технику кошачьего взгляда или "лисьих глазок" пытаются опробовать на себе как знаменитости, так и обычные девушки. Так ли просто получить эффектный прищур? Есть ли у методики свои подводные камни? "Дни.

Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях

Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях
Рождены в СССР? Помните советские ленты на зубок? Давайте проверим с помощью теста – ждем только вас! Величие СССР отразилось на будущем народа самым удивительным образом.

Положительной динамики нет? Названа причина молчания королевской семьи о здоровье Миддлтон

Положительной динамики нет? Названа причина молчания королевской семьи о здоровье Миддлтон
Несмотря на общественный интерес и беспокойство, британские дворцы сохраняют молчание о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая борется с раком. Это вызвало предположения о том, что новостей о положительной динамике лечения просто нет. Традиционно члены британской королевской семьи придерживаются строгого протокола и не могут выступать с заявлениями о своем здоровье в социальных сетях или других публичных каналах.

Образование и самосовершенствование: почему так важно постоянно чему-то учиться

Образование и самосовершенствование: почему так важно постоянно чему-то учиться
В нашем стремительно меняющемся мире, где знания и навыки устаревают так же быстро, как и появляются новые технологии, образование превращается из одноразового процесса в непрекращающийся путь к самосовершенствованию. Про то, почему важно постоянно чему-то учиться рассказал Владимир Солдатов, автор трека "Ода нашей любви".

Выбор читателей

18/05СбтПоявились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно 19/05ВскТест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях 18/05СбтПохудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ 19/05ВскЛера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей 18/05СбтВеликая и ужасная Ева Польна: две специальности, двое детей и двойное счастье 18/05СбтКак живет любимая миллионами "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!"