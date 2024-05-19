Положительной динамики нет? Названа причина молчания королевской семьи о здоровье Миддлтон

Несмотря на общественный интерес и беспокойство, британские дворцы сохраняют молчание о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая борется с раком. Это вызвало предположения о том, что новостей о положительной динамике лечения просто нет.



Традиционно члены британской королевской семьи придерживаются строгого протокола и не могут выступать с заявлениями о своем здоровье в социальных сетях или других публичных каналах. В случае Кейт единственным источником достоверной информации является офис Кенсингтонского дворца.

Однако с начала мая никаких официальных обновлений о состоянии здоровья принцессы не поступало. Это нетипично для британских дворцов, которые обычно информируют общественность о здоровье членов королевской семьи, особенно когда они сталкиваются с серьезными заболеваниями.

Например, когда король Карл III проходил лечение от рака в этом году, Букингемский дворец регулярно выпускал заявления о его состоянии. Аналогичным образом, дворец Кенсингтон выпускал заявления о здоровье принца Уильяма, когда он болел COVID-19 в 2020 году.

Отсутствие новостей о здоровье Кейт Миддлтон может означать, что дворец просто не имеет положительных новостей, чтобы сообщить. По словам одного королевского инсайдера, "очевидно, что все очень серьезно".

Эксперты также предположили, что молчание дворца может быть связано со стремлением защитить частную жизнь принцессы. Рак является чувствительной темой, и дворец может не хотеть предоставлять подробности о лечении или состоянии здоровья Кейт из уважения к ней и ее семье.

Независимо от причины, молчание британских дворцов вызывает беспокойство и домыслы среди общественности. Некоторые предполагают, что состояние здоровья Кейт хуже, чем ожидалось, в то время как другие надеются, что она просто восстанавливается в частном порядке.

В настоящее время невозможно сказать наверняка, почему британские дворцы молчат о здоровье Кейт Миддлтон. Однако, учитывая ее предыдущую открытость в отношении своей борьбы с раком, молчание дворца в настоящее время может быть признаком того, что новостей о положительной динамике лечения нет.