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Понедельник 20 мая

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Газманова практически выселяют нежданные соседи: Такое первый раз!

Газманова практически выселяют нежданные соседи: Такое первый раз!
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Супруга исполнителя строк "Мои мысли – мои скакуны" сообщила о соседстве, которое вызывает целую гамму эмоций. Что ждет дальше Олега Газманова?

Жена, муза и свет очей артиста рассказала, что семейное гнездышко находится в таком месте, где водится самая разная живность. Птички поют, лягушки квакают, насекомые машут крылышками — и все это рядом с домом. Однако есть среди соседствующих и такие особи, которые уже практически присвоили себе территорию неподалеку от дома.

С кем делит заветные угодья семья Олега Газманова? С бобрами, которые обладают острыми зубками!

Фото: социальные сети / @marinagazmanova

"Я слышу: поют птицы, и квакают лягушки. Это самая прекрасная музыка на СВЕТЕ... Самое интересное в сториз!" — поделилась жена певца в соцсети. А в сториз выдала целую историю об особенно трудолюбивых животных. "Я такое количество бобров первый раз вижу рядом с домом!" — эмоционально отреагировала она из-за нежданных местных жителей.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Марине Газмановой, как женщине не только с острым языком, но и острым умом, не пришлось бороться с бобрами, она лишь сняла соседей издали. Муза исполнителя хита "Эскадрон" притаилась за деревом и показала, как бобер жует в кустах зеленую ветку и плывет по воде.

Так что теперь Газманову есть что рассказать на целый год вперед. Ждем! Люди и животные прекрасно уживаются вместе, а бонусом идет и птичье, и лягушачье общество. На эту тему от Кота Леопольда семейству Газмановых завещана крылатая фраза: "Ребята, давайте жить дружно!".

ДНИ в Telegram

20 мая 2024, 12:51
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Больше чем любовь: 5 примеров семейного счастья

Дикдики. Фото: Bernd Zoller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Французский щетинозуб. Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Бобры. Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Австралийский короткохвостый сцинк. Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лебеди. Фото: Katrin Requadt/dpa/www.globallookpress.com

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