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Суббота 18 мая

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Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ

Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ
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Звезда российского шоу-бизнеса и обворожительная богиня сцены Анна Семенович впечатлила фанатов и хейтеров.

В образе знаменитости соединилось все: статус и харизма, доброта и талант, нежность и привлекательность. При этом ничто не сравнится с ее мощнейшей женственностью, о которой ходит слава как на родине, так и чужбине. Песни, танцы, шутки — это, конечно, значимая часть успеха Анны Семенович.

Фанаты не успевают следить за ней в соцсетях: то там видео и фото выложит, то здесь клип и трек разместит. Особенно порадовала Анна Семенович публику в Telegram: звезда похудела и расцвела, похорошела и посвежела. Поп-дива опубликовала ролик, в котором выставила красоту напоказ и преподнесла поклонникам повод для комплиментов.

Фото: Telegram / @annsemenovich

В кадре получилось несколько объектов. На переднем плане артистка разместила букет цветов на столике, а на заднем плане она уселась на диване.

В правой руке обворожительная богиня сцены держала кружку, а левой рукой кокетливо проводила возле лица. В итоге в ход пошли обе руки одновременно — до тех самых пор, пока поп-дива не подарила поклонникам воздушный поцелуй.

Фото: Telegram / @annsemenovich

"Анна, ты самая лучшая", — написал фанат кокетки Тимур.

"Аннушка, я тебя обожаю", — присоединился к нему фанат певицы Руслан.

Напомним, 44-летняя Анна Семенович мечтает выйти замуж и стать мамой. Эти же мечты разделяет ее коллега, 38-летняя Ольга Бузова.

ДНИ в Telegram

18 мая 2024, 22:06
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
Telegram / @annsemenovich✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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