Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ

Звезда российского шоу-бизнеса и обворожительная богиня сцены Анна Семенович впечатлила фанатов и хейтеров.

В образе знаменитости соединилось все: статус и харизма, доброта и талант, нежность и привлекательность. При этом ничто не сравнится с ее мощнейшей женственностью, о которой ходит слава как на родине, так и чужбине. Песни, танцы, шутки — это, конечно, значимая часть успеха Анны Семенович.

Фанаты не успевают следить за ней в соцсетях: то там видео и фото выложит, то здесь клип и трек разместит. Особенно порадовала Анна Семенович публику в Telegram: звезда похудела и расцвела, похорошела и посвежела. Поп-дива опубликовала ролик, в котором выставила красоту напоказ и преподнесла поклонникам повод для комплиментов.

В кадре получилось несколько объектов. На переднем плане артистка разместила букет цветов на столике, а на заднем плане она уселась на диване.

В правой руке обворожительная богиня сцены держала кружку, а левой рукой кокетливо проводила возле лица. В итоге в ход пошли обе руки одновременно — до тех самых пор, пока поп-дива не подарила поклонникам воздушный поцелуй.

"Анна, ты самая лучшая", — написал фанат кокетки Тимур.

"Аннушка, я тебя обожаю", — присоединился к нему фанат певицы Руслан.

Напомним, 44-летняя Анна Семенович мечтает выйти замуж и стать мамой. Эти же мечты разделяет ее коллега, 38-летняя Ольга Бузова.