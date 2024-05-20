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Понедельник 20 мая

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Мальчик или девочка? Невестка Орбакайте узнала пол будущего ребенка

Мальчик или девочка? Невестка Орбакайте узнала пол будущего ребенка
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Одна из самых близких родственниц Кристины Орбакайте сняла видео в кругу друзей и поделилась новостью.

Из огромного количества девушек в своем окружении старший внук Аллы Пугачевой выбрал именно Алену Краснову. В ней сочетаются сразу несколько достоинств: красота и ум, стройная фигура и симпатичное лицо, женская утонченность и волевой характер. Но главное, что Никита Пресняков не только уважает свою жену, но и носит ее на руках, обеспечивает всем необходимым, несказанно любит!

Между тем красивой женщине мало оставаться утонченной, стройной и умной, окружая себя любящим мужем. Так уж заведено природой, что род Пресняковых-Орбакайте надо продолжать. Кристина обзавелась двумя детьми, у самой Аллы Борисовны их трое. В отстающих одна Краснова — дарить Преснякову маленького ребенка она не спешит, хотя даже поклонники волей-неволей ее подгоняют.

Любовь любовью, а дети являются одним из главных аспектов, которые относятся к женским задачам. Уважить Пугачеву, обладая тонким природным обаянием и очевидной симпатией мужа, не должно быть огромной проблемой для Алены.

Пока перед Красновой стоит сразу несколько задач, она радуется за пару друзей, которые ждут ребенка. Ее подруга Анастасия Федотова с мужем Аркадием, а вместе с ними и Алена долго гадали, кто будет — мальчик или девочка. Наконец, невестка Орбакайте узнала пол будущего подарка судьбы, который появится у супружеской четы, и сообщила об этом в видеоформате. Девочка!

Отметим, что самым скандальным среди близких родственников Орбакайте является ее отчим, который, признан иноагентом. Сейчас он несказанно упал в глазах окружающих и гастролирует по разным странам. Впереди у него Латвия, Австрия, Нидерланды, США...

ДНИ в Telegram

20 мая 2024, 14:10
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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