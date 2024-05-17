"Жирная и хромая": самоирония Леры Кудрявцевой или крик о помощи?

Телеведущая, известная своей неизменной стройностью и жизнерадостностью, огорошила поклонников откровениями в своем телеграм-канале.



"Если не знаете, как нажрать 3 кг за 3 дня, обращайтесь – выдам все пароли. Пипец, я жирная стала. Жирная и хромая нужна кому-нить?" – написала Лера.

Естественно, подобное заявление вызвало бурную реакцию. Одни подписчики восприняли пост как самоиронию, ведь Кудрявцева всегда славилась чувством юмора. Другие же увидели в словах Кудрявцевой нечто большее, чем просто шутку.

И действительно, посты Леры заставляют задуматься. С одной стороны, они написаны в юмористическом ключе, свойственном телеведущей. С другой стороны, фраза "жирная и хромая" звучит пронзительно и отчаянно.

Важно отметить, что ведущая в последнее время столкнулась с рядом трудностей. Недавно Валерия перенесла операцию на колене, что, вероятно, и стало причиной ее "хромоты". Возможно, прием лекарств, реабилитация и вынужденная пассивность привели к изменениям в весе, которые так расстраивают Леру.

Не стоит забывать и о том, что мир шоу-бизнеса, в котором вращается Кудрявцева, очень требователен к внешнему виду. Постоянное давление и стремление соответствовать идеалам красоты могут негативно сказаться на самооценке, даже у такой сильной и уверенной в себе женщины как Кудрявцева.

Так что же это – просто шутка, попытка привлечь внимание или же крик о помощи? Однозначного ответа нет. Однако реакция поклонников на посты Леры в очередной раз доказывает, что ее любят и ценят не только за внешность, но и за открытость, искренность и доброту. И, возможно, именно эта поддержка поможет справиться Кудрявцевой с любыми трудностями.