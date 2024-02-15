Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Лера Кудрявцева, Анастасия Костенко, Наталья Подольская, Виктория Боня, Алина Загитова – каждая из них провела 14 февраля весьма своеобразно. О приключениях звезд узнали "Дни.ру".

14 февраля, в День влюбленных, пока вся страна принимала телефонные звонки с поздравлениями, телеведущая Лера Кудрявцева пыталась отбиться от назойливых журналистов. Ей звонили не по поводу праздника, а по поводу тяжелой травмы. Звезда накануне сломала ногу, о чем сообщила в соцсетях, выложив снимок.

Позже Лера Кудрявцева пошутила, что стала человеком-инфоповодом и мягко намекнула представителям прессы, чтобы они отстали. "Телефон горит", – отметила актриса, но обещала позже раскрыть подробности ЧП.

Модель Анастасия Костенко в День влюбленных показала фотографию, быть может, с самым любимым и долгожданным человеком. Правда, его пока не видно... Супруга футболиста Дмитрия Тарасова уже на сносях и вот-вот родит четвертого наследника.

Оказывается, не только Лера Кудрявцева страдала 14 февраля. Певица Наталья Подольская намучилась в пробке. Она потратила уйму времени на дорогу, пытаясь встретиться с Региной Тодоренко. Телеведущая ждала подругу в ресторане.

Самым жарким День влюбленных выдался у Виктории Бони – жарким, в прямом смысле. Телеведущая поехала делать фотосессию в пустыне и застряла в песках.

Олимпийскую чемпионку Алину Загитову буквально завалили подарками. День влюбленных фигуристка встретила на льду. Она поделилась фотографией из раздевалки – на снимке спортсменка сидела в окружении огромного медведя, плюшевых валентинок и других презентов.

"Традиционно отмечаю 14 февраля на работе", – подчеркнула Алина Загитова. Интересно, выйдет ли на работу Лера Кудрявцева или временно шоу на НТВ остается без главной звезды?

