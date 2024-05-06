Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно

Благодаря СМИ стало известно о том, что звезда знаменитого американского боевика "Крепкий орешек", созданного по мотивам детективного романа Родерика Торпа "Ничто не вечно", ушла из жизни совсем неожиданно.



Актриса Дженни Эппер, снявшаяся в фильме "Крепкий орешек", ушла навсегда в возрасте 83 лет. Об уходе артистки сообщил таблоид The Hollywood Reporter с отсылкой на комментарий семьи. За свою 70-летнюю карьеру ушедшая Дженни Эппер появлялась в более 150 фильмов и телешоу, а также активно выполняла роль каскадера.

Стоит отметить, что Эппер стала одним из основателей Ассоциации каскадеров киноискусства, основанной в 1968 году, и стала ее президентом в 1999 году. Кинодебют актрисы состоялся в 70-е годы в фильме "Осень Шайенн" режиссера Джона Форда. В 2007 году Эппер получила первую награду за выдающиеся достижения на церемонии вручения наград World Taurus Awards и вошла в число величайших каскадеров всех времен.

Как стало известно, Дженни Эппер ушла 5 мая 2024 года. Издание The Hollywood Reporter сообщило, что причиной произошедшего стали естественные факторы. Представители таблоида назвали ушедшую Дженни Эппер несравненной и бесстрашной исполнительницей трюков, которая дублировала Линду Картер в "Чудо-женщине", перелетела на лозе через 350-футовое ущелье и скатилась вниз по эпическому оползню в роли Кэтлин Тернер в "Романе с камнем".

Стоит отметить, что в знаменитом боевике "Крепкий Орешек" Дженни Эппер появлялась в эпизодической роли. Помимо этого проекта ушедшая актриса также появлялась в следующих проектах: "Парень по кличке Флинт", "Коффи", "Землетрясение", "Ад в поднебесье", "Смоки и Бандит 2", "Гонки "Пушечное ядро", "Бегущий по лезвию", Крайности", "Неприличное везение", "Дом у дороги", "Вспомнить все", "Беглец", "Воздушная тюрьма", "Час пик 2", "Ограбление по-итальянски", "Убить Билла 2", "Форсаж: Токийский дрифт", "Новый Человек-паук".

Серия американских боевиков "Крепкий орешек" начала выходить в 1988 году. Она насчитывает 5 частей. Главные роли в "Крепком орешке" исполнили следующие актеры: Брюс Уиллис сыграл Джони Макклейна, Бонни Беделиа сыграла Холли Дженеро, Реджинальд Велджонсон сыграл Эла Пауэла, Уильям Атертон сыграл Ричарда Торнберга, Алан Рикман сыграл Ганса Грубера, Сэмюэл Л. Джексон сыграл Зевса Карвера , а Джереми Айронс сыграл Саймона Питера Грубера.