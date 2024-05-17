ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

В 1985 году на экраны страны вышел фильма Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная". Он стал одним из самых популярных фильмов того времени. Его с удовольствием пересматривают и сегодня.



В картине играют звезды советского кино – Татьяна Васильева, Александр Абдулов, Леонид Куравлев. История простого инженера конструкторского бюро Нади Клюевой сразу полюбилась зрителям своей простотой, искренностью, теплом и добротой. Картину показали в 69 странах мира, а в Советском Союзе ее посмотрели 45 миллионов зрителей.

Предлагаем вам простой тест по этому прекрасному фильму. Давайте вместе вспомним лучшие сцены и фразы оттуда. И будем всегда оставаться самыми обаятельными и привлекательными!