Исполнительница хита "Пропадаю я" и исполнитель хита "Я русский" нашли друг друга среди многолюдной, разношерстной и разноплановой тусовке шоу-бизнеса.

Что объединяет людей, коллег, друзей и знакомых сильнее всего? Общим у них может быть практически все: дом, общество, бюджет, песни. Однако ничто не способно сблизить людей так, как взгляды на жизнь и общие интересы. Куда важнее быть родными по духу, чем родными по крови. Поэтому скрывать факта, что SHAMAN и Любовь Успенская скованы одной цепью, больше не имеет смысла.

Исполнительница хита "К единственному, нежному" на публике ведет себя и сдержанно, и раскованно одновременно. Всем коллегам, друзьям и всем людям шоу-бизнеса непревзойденная Люба-Любонька не стеснятся говорить о том, что не носит нижнее белье. Уже этим она выделяется из многолюдного коллектива.

Однако недавно выяснилось, что в кругу ее творческих знакомых и "соплеменников" числится единомышленник. Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, признался, что тоже не носит трусы. Прежде чем натянуть штаны, словно две половинки одного целого, певец и певица не прикрывают "причинные места" даже фиговым листом! Инь и Ян, Адам и Ева, сыр и масло, булочка и кунжут, Любовь и Ярослав...

Несмотря на общие принципы жизни, между 32-летним исполнителем и его 70-летней единомышленницей лежит пропасть. И дело вовсе не в разном репертуаре и возрасте, не в объеме бюджета и жизненном опыте. Успенская не носит трусы, чтобы у нее все "дышало". В отличие от нее SHAMAN просто не знает, зачем нужны трусы.

"Трусов у меня нет и никогда не было!" — поделился без стеснения 32-летний Дронов.

В то же время у Любови иной взгляд на покупку ценного изобретения человечества.

"Я покупаю очень красивое белье", — делилась ранее 70-летняя Успенская, уточняя, что просто его не носит.

Похоже, что SHAMAN и Люба-Любонька однозначно сходятся в любви к кожаным вещам и желании подчеркивать свой природный дар!