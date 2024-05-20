Цветущую Софию Ротару неожиданно заметили в городе-герое Новороссийске

Как выглядит улыбающаяся исполнительница хита "Золотое сердце".

В нашей Богохранимой стране София Михайловна в последний раз была в декабре 2021-го, когда приезжала в на съемки "Песни года". После этого Народная артистка отказалась от общения со всеми коллегами, которые поддерживают России. Также Ротару решила продать свою недвижимость в Ялте. Все концы она отрезала.

Тем удивительнее было увидеть цветущую певицу в городе-герое Новороссийске.

Вообще, в годы оные София Михайловна часто выступала в Краснодарском крае. Вспоминается ее приезд в Новороссийск в 1996-м на праздник по случаю 300-летия российского флота. На слуху и ее стадионный концерт здесь же в в 2010 году по случаю юбилея концерна "Газпром". В 2013-м ее тепло принимали в Краснодаре. Была она тут и с частными концертами.

Теперь это все в прошлом. Сегодня 76-летняя артистка ведет уединенный образ жизни где-то на вилле в Италии. Ее выступления в России прекратились. И поклонникам остается слушать ее в записи.

В одном из частых музеев Новороссийска, например, выставлен виниловый диск Софии Ротару "Золотое сердце". Что неожиданно по нынешним временам, учитывая антироссийскую позицию исполнительницы. Эта пластинка вышла на студии "Мелодия" в 1988 году. На его обложке певица запечатлена еще молодой, красивой и счастливой...