Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно

Исполнительница хитов "На Титанике" и "Ориентация Север" показала себя на камеру.

Лолита Милявская проявляет себя в совершенно разных амплуа. С одной стороны — она певица, актриса, телеведущая. С другой стороны — она садовник, огородник, дачник. И микрофон, и секатор в ее руках обретают особый смысл.

Знаменитая и в то же время скандальная артистка поделилась подробностями о своем состоянии. На видео в Telegram-канале она пожаловалась на проблему с глазами: в то время как с правым глазом все в порядке, левый глаз выглядит болезненным. "Треснули сосуды, давление поднялось", — посетовала Лолита Милявская.

Она объяснила, что целых два дня трудилась на своем участке, однако лишь после второго из них поняла, что больше не хочет ни обрезать кусты, ни возиться с растениями. "Я наелась этого, лучше песни петь", — отметила Лолита Милявская.

Подробности о состоянии звезды прозвучали печально и одновременно с этим неожиданно. Однако все это свела на нет другая новость. Во-первых, знаменитость планирует вылечить глаз. Во-вторых, нормализовать давление. Но главное — продолжение ее активности. "И клип снимать, и видосики пилить, и треки вам показывать", — подчеркнула Лолита Милявская.

В подписи к публикации в Telegram-канале она похвасталась, что обрела баланс между разными сферами жизни. "Я научилась жить по самочувствию. И главное, не делать ни из чего культа: ни из работы, ни из личной жизни", — заключила Лолита Милявская.