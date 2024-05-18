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Суббота 18 мая

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Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно

Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно

Исполнительница хитов "На Титанике" и "Ориентация Север" показала себя на камеру.

Лолита Милявская проявляет себя в совершенно разных амплуа. С одной стороны — она певица, актриса, телеведущая. С другой стороны — она садовник, огородник, дачник. И микрофон, и секатор в ее руках обретают особый смысл.

Знаменитая и в то же время скандальная артистка поделилась подробностями о своем состоянии. На видео в Telegram-канале она пожаловалась на проблему с глазами: в то время как с правым глазом все в порядке, левый глаз выглядит болезненным. "Треснули сосуды, давление поднялось", — посетовала Лолита Милявская.

Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya

Она объяснила, что целых два дня трудилась на своем участке, однако лишь после второго из них поняла, что больше не хочет ни обрезать кусты, ни возиться с растениями. "Я наелась этого, лучше песни петь", — отметила Лолита Милявская.

Подробности о состоянии звезды прозвучали печально и одновременно с этим неожиданно. Однако все это свела на нет другая новость. Во-первых, знаменитость планирует вылечить глаз. Во-вторых, нормализовать давление. Но главное — продолжение ее активности. "И клип снимать, и видосики пилить, и треки вам показывать", — подчеркнула Лолита Милявская.

В подписи к публикации в Telegram-канале она похвасталась, что обрела баланс между разными сферами жизни. "Я научилась жить по самочувствию. И главное, не делать ни из чего культа: ни из работы, ни из личной жизни", — заключила Лолита Милявская.

ДНИ в Telegram

18 мая 2024, 21:09
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
Telegram / @lolitamilyavskaya✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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