"Оглянись на себя": 3 вопроса Омара Хайяма, которые стоит себе задать

18 мая – хороший повод задуматься как о предстоящем лете, так и о предстоящей жизни. Причем именно в 2024 это становится особенно актуальным! Сегодня не только Международный день музеев, но и 976-летие со дня рождения одного из самых величайших талантов всех времен и народов!



О нем знают дети и взрослые, мужчины и женщины, любители читать книги и даже те, кто не умеют читать. Омар Хайям был человеком разносторонних талантов: философом, математиком, астрономом и поэтом.



Он оставил свой след в астрономии, создав более точный, чем юлианский, календарь. В математике он сделал открытия в области алгебры и геометрии. Но именно поэзия, собранная в сборнике "Рубайят", принесла ему бесконечную международную славу!

В своих рубаи Хайям размышляет о о жизни и смерти, о добре и зле, о любви и ненависти, о силе и слабости, о юности и старости. Великий гений призывает к свободе мысли, наслаждению каждым мгновением, поиску истины и самопознанию.

"Если низменной похоти станешь рабом — / Будешь в старости пуст, как покинутый дом. / Оглянись на себя и подумай о том, / Кто ты есть, где ты есть и — куда же потом?".

Эти строки, как и многие другие рубаи, заставляют задуматься о скоротечности, ценности, важности времени. И о том, как мы его используем, проживаем, ценим. Однако именно здесь Омар Хайям противопоставляет погоню за сиюминутными удовольствиями поиску истины и смысла жизни.

С одной стороны – низменные желания, ведущие к опустошению и одиночеству. С другой стороны – самопознание, ведущее к осознанности и духовному росту. Величайший мудрец предлагает нам задать себе 3 ключевых и точных вопроса:

1. Кто ты есть? Вопрос о самоидентификации в мире, о наших ценностях, идеалах и убеждениях.

2. Где ты есть? Вопрос о нашем месте в мире, о нашем окружении и влиянии, которое мы оказываем на него.

3. Куда же потом? Вопрос о финале нашего мирского пути, о том, что хорошего, благоприятного, полезного останется после нас.

Ответы на эти вопросы строго индивидуальны для каждого, но сам процесс поиска этих ответов, по мнению владыки философской мысли, и есть путь к осознанной, духовной жизни. Так давайте же именно сегодня, 18-го мая, спустя 976 лет после дня появления на свет Омара Хайяма зададим их себе, чтобы каждое слово, каждое мгновение, каждая мысль, каждый шаг в нашей жизни приносили в мир величайшее благо и бесконечный смысл!