Спортсменка или артистка? Почему Алина Загитова стоит перед сложным выбором

В спортивной миссии Алина достигла невероятных высот и побед. Явные
достижения —
- Олимпийская чемпионка: Пхенчхан, 2018.
- Чемпионка мира: Сайтама, 2019.
- Чемпионка Европы: Москва, 2018.
Список ее спортивных достоинств внушителен и обширен. Загитова – признанный лидер в области фигурного катания.
Однако ее путь к "золоту" тернист и полон препятствий. Критики видят это и признают. Явные недостатки —
- Изнуряющие соревнования и тренировки;
- Постоянное давление и конкуренция;
- Высокий риск травм и разочарований.
В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры. Поклонники надеялись на ее возвращение, но чуда не произошло. Вместо этого Загитова стала артисткой в шоу-бизнесе и на телеэкранах. Тернистые достижения в этой сфере:
- Статус телеведущей в проекте "Ледниковый период", 2020-2022.
- Дебют в качестве певицы, 2023.
- Занятия актерским мастерством, 2023-2024.
Однако появление девушки на ТВ вызвало неоднозначную реакцию у публики. В этом амплуа у нее есть как плюсы, так и минусы.
С одной стороны:
- У Загитовой миллионы поклонников, которые рады видеть ее на экране;
- Алина обладает женственной внешностью и стройной фигурой;
- Она работает над своими навыками и стремится их улучшить.
С другой стороны:
Критики отмечают недостаток артистизма и гармоничности в ее телевизионных образах;
Отсутствие актерского образования и четкой дикции налицо, что вызывает вопросы о реализации ее карьеры артистки;
Эксперты признали провальным дебют Загитовой в качестве вокалистки.
Так где же ей найти себя?
Выбор, перед которым стоит Алина Загитова, сложный, важный, серьезный.
В спорте она — чемпионка, но цена успеха невероятно высока.
В мире телевидения у нее идет другая борьба — за признание зрителя, но пока эта борьба не приносит желаемого карьерного успеха.
Возможно, 22-летней Алине
нужно время, чтобы понять свой истинный путь и реализовать себя в той сфере,
где ее внушительные таланты засияют с невероятной силой. Тем более, что в 2024 году Загитова
наконец-то станет обладательницей долгожданного высшего образования.