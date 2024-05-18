Спортсменка или артистка? Почему Алина Загитова стоит перед сложным выбором

18 мая 2024 года Алине Загитовой исполнилось 22 года. Эта важная дата – прекрасный повод проанализировать ее пути и прекрасный шанс задуматься: кто же она – спортсменка или артистка?



В спортивной миссии Алина достигла невероятных высот и побед. Явные достижения —



Олимпийская чемпионка: Пхенчхан, 2018.

Чемпионка мира: Сайтама, 2019.

Чемпионка Европы: Москва, 2018.

Список ее спортивных достоинств внушителен и обширен. Загитова – признанный лидер в области фигурного катания.

Однако ее путь к "золоту" тернист и полон препятствий. Критики видят это и признают. Явные недостатки —

Изнуряющие соревнования и тренировки;

Постоянное давление и конкуренция;

Высокий риск травм и разочарований.

В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры. Поклонники надеялись на ее возвращение, но чуда не произошло. Вместо этого Загитова стала артисткой в шоу-бизнесе и на телеэкранах. Тернистые достижения в этой сфере:

Статус телеведущей в проекте "Ледниковый период", 2020-2022.

Дебют в качестве певицы, 2023.

Занятия актерским мастерством, 2023-2024.

Однако появление девушки на ТВ вызвало неоднозначную реакцию у публики. В этом амплуа у нее есть как плюсы, так и минусы.

С одной стороны:

У Загитовой миллионы поклонников, которые рады видеть ее на экране;

Алина обладает женственной внешностью и стройной фигурой;

Она работает над своими навыками и стремится их улучшить.

С другой стороны:

Критики отмечают недостаток артистизма и гармоничности в ее телевизионных образах;

Отсутствие актерского образования и четкой дикции налицо, что вызывает вопросы о реализации ее карьеры артистки;

Эксперты признали провальным дебют Загитовой в качестве вокалистки.

Так где же ей найти себя?

Выбор, перед которым стоит Алина Загитова, сложный, важный, серьезный.

В спорте она — чемпионка, но цена успеха невероятно высока.

В мире телевидения у нее идет другая борьба — за признание зрителя, но пока эта борьба не приносит желаемого карьерного успеха.

Возможно, 22-летней Алине нужно время, чтобы понять свой истинный путь и реализовать себя в той сфере, где ее внушительные таланты засияют с невероятной силой. Тем более, что в 2024 году Загитова наконец-то станет обладательницей долгожданного высшего образования.

