После трагедии в семье Заворотнюк дочь устроила праздник – горько

Официальное заявление родственницы главной прекрасной няни в РФ удивило поклонников.

Дочь Анастасии обосновалась в Объединенных Арабских Эмиратах, но скоро будет возвращаться в РФ, где находится ее мама. Новости о болезни актрисы появились в 2019 году, но родственники с тех пор не кричали, игнорировали вопросы, не разглашали подробностей об этой трагедии в семье. Даже глава семьи, муж Петр Чернышев, отказался от заявлений.

Дни в ожидании томительны. 28-летняя Анна иногда отвечает на вопросы о матери в соцсетях. Иногда она говорит и о своем муже, но имя его остается неизвестным. Есть новости, что они познакомились во время обучения в Соединенных Штатах Америки.

Зато накануне наследница "прекрасной няни" призналась, что вышла замуж в 2022 году. "Мы 8 лет вместе", — выдала она. Однако народ разделился на 2 лагеря. Одни кричат: "Горько!". Другие же не понимают, где находится Заворотнюк-артистка и по какому поводу у Анны праздник. Девушка так и не стала мамой, а вот Петру Чернышеву Заворотнюк родила дочь Милу перед 48-летием.

Ранее сын Кристины Орбакайте окончательно обосновался в Америке, в 2024 году он будет отмечать день рождения на сцене в Штатах. Об этом внук Аллы Пугачевой заявляет и в Telegram, и в запрещенной в РФ соцсети.