ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Карнавал"

В 1981 году на советские экраны вышел двухсерийный музыкальный художественный фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал". Он полюбился зрителям и актерскими работами, и душевной историей, и песнями.

Клара Лучко, Юрий Яковлев, Вера Васильева, Александр Абдулов, Лидия Смирнова – на экране главные звезды советского кино. Этот фильм занял 9-е место по итогам проката 1982 года — 30,4 млн зрителей. Исполнительницу главной роли признали лучшей актрисой 1982 года по результатам опроса читателей журнала "Советский экран". В 1998-м картина стала лидером телевизионного рейтинга. А кинохит "Позвони мне, позвони" остается популярным и по сей день.

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