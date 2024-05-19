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Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях

Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях
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Рождены в СССР? Помните советские ленты на зубок? Давайте проверим с помощью теста – ждем только вас!

Величие СССР отразилось на будущем народа самым удивительным образом. Вопреки индустриализации, научно-техническому прогрессу, смене поколений и повестке дня нет ни одного современного фильма, который бы мог сравниться с шедеврами СССР. Рабочие и интеллигенты, профессора и соцработники, артисты и медсестры с наслаждением включают кино советского производства. Порой это происходит более 4 раз в день — новинки кинопроката проигрывают во всем.

Многие любят группироваться от 4-х человек и смотреть картины СССР: они влюбили в себя бабушек и дедушек, родителей и их детей, и даже их любимых питомцев. Патриоты советской эпохи в постсоветские дни могли бы полюбить так же и новинки, однако не получилось. Давайте восстановим в памяти кинокадры СССР! Давайте начнем новый тест.

Мы взяли 4 киноленты, представили 4 кадра и 4 варианта ответа к каждому из них. Выбирайте между "А", "Б", "В", "Г". Уделяйте на 1 задание не больше 4-5 минут. Правильно пройти тест с 1 раза — идеальный результат, однако 4 балла набрать смогут только знатоки советского кинематографа.

Любители выпущенного в СССР точно определят все на 5+, но главное в тесте не результат, а процесс его прохождения! Иногда достаточно увидеть 4-5 фрагментов фильма, чтобы еще 5 лет его вспоминать 5 раз в неделю.

1. Это фильм СССР...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А) "Счастливая, Женька!" (1984)

Б) "Сережа" (1960)

В) "Афоня" (1975)

Г) "Гражданин Лешка" (1980)

2. Это фильм СССР...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А) "Алеша Птицын вырабатывает характер" (1953)

Б) "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

В) "Сергей Иванович уходит на пенсию" (1980)

Г) "Возвращение Василия Бортникова" (1953)

3. Это фильм СССР...

Кадр YouTube / @gtrffilms

А) "Юркины Рассветы" (1974)

Б) "Ох уж эта Настя!" (1971)

В) "Катя-Катюша" (1959)

Г) "Настя и Егор" (1989)

4. Это фильм СССР...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

А) "Женя, Женечка и "Катюша" (1967)

Б) "Зина-Зинуля" (1986)

В) "Алешкина любовь" (1960)

Г) "Валентин и Валентина" (1985)

Правильные ответы:

1) В — Афоня (1975, Киностудия Мосфильм);

2) Б — Иван Васильевич меняет профессию (1973, Киностудия Мосфильм);

3) А — Юркины рассветы (1974, Киностудия Довженко);

4) Г — Валентин и Валентина (1985, Киностудия Мосфильм).

Ответили верно на 4/4? Попробуйте пройти другие наши тесты!

Если в ответах есть ошибка — пересмотрите советское кино и пройдите тест заново! Наверняка у вас есть на примете картины. Как минимум, их 5!

ДНИ в Telegram

19 мая 2024, 21:03
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

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