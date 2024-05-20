Кравец сообщила о судьбе замка Пугачевой

Третий год замок уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой пустует. Но, по словам живущей неподалеку, на Рублевке, певицы и актрисы Алены Кравец, скоро он может перейти в общественное пользование.



"Я слышала от общественников деревни Грязь, где расположено имение, что в замке скоро может открыться детский образовательный центр, что-то типа советского дворца юннатов или дома творчества, – сообщила "Дни.ру" Алена. – Уже, по слухам, идет набор преподавателей. Меня тоже звали вести вокал и хореографию".

Пока еще официально замок находится в собственности пятого мужа Пугачевой. Но депутаты одобрили законопроект о конфискации имущества, использованного для распространения фейков об армии или призывов к деятельности против безопасности государства либо полученного за совершение таких преступлений. Этот закон позволяет бороться и с укрывшимися за границей лицами, нарушивших этот закон.

"По моим сведениям, национализация замка мужа-иноагента Пугачевой может случиться уже в ближайшие два-три месяца, – говорит всезнающая Кравец. – А это значит, что в новом учебном году тут может появиться детское образовательно-досуговое учреждение, чего ждут все окрестные жители. Они даже проводили опросы, выбирая между ЗАГСом, поликлиникой, детским садом и домом творчества".