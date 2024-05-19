Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена

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Воскресенье 19 мая

03:15Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена 00:11Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода 22:06Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ 21:09Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно 21:09Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох? 19:15Победитель телешоу "Фактор А" Сергей Савин высказался о покинувших Россию звездах 18:19Великая и ужасная Ева Польна: две специальности, двое детей и двойное счастье 15:08"Оглянись на себя": 3 вопроса Омара Хайяма, которые стоит себе задать 12:04Спортсменка или артистка? Почему Алина Загитова стоит перед сложным выбором 10:27Как живет любимая миллионами "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" 09:04Как быстрее отдать долги: 8 советов инвестора 06:12Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"? 03:45Как покраситься в блонд девушкам с русыми волосами в домашних условиях? 00:09Анджелину Джоли сняли на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем 23:59 "Жирная и хромая": самоирония Леры Кудрявцевой или крик о помощи? 20:36Наталья Подольская похвасталась одеждой по баснословной цене 16:46После трагедии в семье Заворотнюк дочь устроила праздник – горько 16:26ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Самая обаятельная и привлекательная" 13:13"В мае – маяться": как россияне выбирают обручальные кольца – исследование от Sunlight 11:55Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? 10:39Новый виток конфликта: Успенская обрушилась на Киркорова с обвинениями в трагедии 09:11Волочкова объяснила причину отказа дочери от ее фамилии 06:04Известная артистка объявила о связи с Хабенским: семья, любовь, дружба 06:0317 мая умер Поперечный – рассказываем, как это было 03:155 лучших песен Анжелики Агурбаш: когда музыка становится сокровищем 00:03Главный изъян во внешности Пугачевой уже не скрыть 20:4464-летняя Гузеева после перелома ноги не может согнуться 19:39Завидный холостяк Шаляпин ошарашил заявлением о рождении ребенка 18:41Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе 17:06Губернатор Подмосковья и протоиерей Ткаченко посетили Московский областной хоспис 16:10Могила у Пугачевой: сделано заявление о захоронении на территории замка Примадонны 15:46Собянин: Сделаем участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательнее 14:33Тест для самых умных: отгадайте актрису СССР по фото и описанию 14:21"Президент уже все подписал": эксперты оценили продолжение темы аппаратных перемен и назначений 12:00Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук отмечает день рождения: 67 лет успеха 09:34Жириновский был прав – найдено подтверждение словам покойного 08:50"Не ее конек": Валерия высказалась о вокале Бузовой 08:30Зверев обрадовал новостью о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию 06:3918-летняя дочь отреклась от Тома Круза и сменила фамилию 03:05Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс 00:27Меган Фокс отмечает 38-летие: собрали малоизвестные факты о голливудской звезде 22:24УТРАТА: Народный артист РФ ушел из жизни внезапно 20:20Бывший муж Бородиной нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы 18:20Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным 16:47Объявлено о переломном моменте в жизни Аллы Пугачевой 14:34За 89 лет в московском метро открыли 294 станции – Собянин 14:04Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО 12:36Бузова устроила пляски на столе на глазах у изумленной толпы 11:36Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова 10:25Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения
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Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена

Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена
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19 мая 2024 года в мире отмечается много исторических событий. Во Вьетнаме – день рождения Хо Ши Мина, в России – День фармацевтического работника, в Дании – День всеобщей молитвы. Однако самым громким, самым ярким и значимым из всех событий является 6-я годовщина свадьбы, которую сыграли в Британии принц Гарри и Меган Маркл.

Королевская свадьба, отказ от королевских титулов, переезд в Америку, рождение сына Арчи в 2019-м и дочери Лилибет в 2021-м, скандальное интервью, документальный сериал Netflix. В период 6-летнего брака внук королевы Елизаветы II и его спутница миновали путь, наполненный как счастливыми, так и драматическими моментами.

Главное, что объединяет все эти моменты, — это взаимная поддержка, которую в браке оказывают друг другу американка Меган и ее британец-муж.

Фото: Midjourney / Дни.ру

19-го числа в преддверии 6-го месяца года в семействе герцога и герцогини Сассекских настоящий день «X». Несмотря на периодически зарождающиеся скандалы, скептические мины недоброжелателей в Британии, а также драмы королевской семьи, супруги остаются 1 целым, годами защищая свои любовь и счастье, дочь и сына. В истории британского королевства как Меган Маркл, так и принц Гарри, отмечаются выдающимися характеристиками. Слишком уж громкая слава о них пронеслась и продолжает нестись со скоростью света. И это уже достижение!

Фото: Midjourney / Дни.ру

И хотя настала годовщина, не факт, что этот день сулит добро 39-летнему принцу и его 42-летней супруге. Попытки мирного урегулирование судьбы 2 детей, напряжение из-за работы и судебных тяжб, документов и «закрытых дверей» — все это создает характерные испытания для супружеской любви. Сразу, как гром среди ясного неба, выдаются и «черные метки» от членов монаршей семьи!

Фото: Midjourney / Дни.ру

Смогут ли сохранить свою любовь и единство перед лицом новых испытаний актриса и внук Елизаветы II? Скоро ли это произойдет? Покажет время. Одно можно сказать точно: история любви Гарри и Маркл— это великая эпопея, где счастье проявляется в любой среде и помогает моментально достичь любых вершин, каких не видали ни в России, ни во Вьетнаме, ни в Дании, ни где-либо еще.

ДНИ в Telegram

19 мая 2024, 03:15
Фото: Midjourney / Дни.ру
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