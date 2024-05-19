Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена

19 мая 2024 года в мире отмечается много исторических событий. Во Вьетнаме – день рождения Хо Ши Мина, в России – День фармацевтического работника, в Дании – День всеобщей молитвы. Однако самым громким, самым ярким и значимым из всех событий является 6-я годовщина свадьбы, которую сыграли в Британии принц Гарри и Меган Маркл.



Королевская свадьба, отказ от королевских титулов, переезд в Америку, рождение сына Арчи в 2019-м и дочери Лилибет в 2021-м, скандальное интервью, документальный сериал Netflix. В период 6-летнего брака внук королевы Елизаветы II и его спутница миновали путь, наполненный как счастливыми, так и драматическими моментами.

Главное, что объединяет все эти моменты, — это взаимная поддержка, которую в браке оказывают друг другу американка Меган и ее британец-муж.

19-го числа в преддверии 6-го месяца года в семействе герцога и герцогини Сассекских настоящий день «X». Несмотря на периодически зарождающиеся скандалы, скептические мины недоброжелателей в Британии, а также драмы королевской семьи, супруги остаются 1 целым, годами защищая свои любовь и счастье, дочь и сына. В истории британского королевства как Меган Маркл, так и принц Гарри, отмечаются выдающимися характеристиками. Слишком уж громкая слава о них пронеслась и продолжает нестись со скоростью света. И это уже достижение!

И хотя настала годовщина, не факт, что этот день сулит добро 39-летнему принцу и его 42-летней супруге. Попытки мирного урегулирование судьбы 2 детей, напряжение из-за работы и судебных тяжб, документов и «закрытых дверей» — все это создает характерные испытания для супружеской любви. Сразу, как гром среди ясного неба, выдаются и «черные метки» от членов монаршей семьи!