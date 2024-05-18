Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох?

Главные приметы на 19 число. Рассказываем, почему в честь Иовы нужно варить горох...

В воскресенье, 19 мая 2024 года, православные вспоминают праведника Иовава. В то время как мусульмане признают в его лице пророка Айюба. Некоторые считают его предком древних римлян, а некоторые, что он был знаменитее всех сынов Востока.

Народ этот день называет "Горошником" или "Огуречником", а именно связывают с росой. На Руси верили: если человек в этот день собирает много капель, то его наградит удача, а если он по утренней влаге топчется, – его будет ждать невезение.

Главные традиции в день Иова: сеять горох и огурцы для лучшего урожая, варить горох для улучшения здоровья, удобрять росой культуры для лучших всходов. Обязательно в этот день крестьяне следили за окружающей средой. Отмечали народные приметы: пение птиц — к хорошей погоде, а если прилетела в гости ворона (19 мая) — к плохим новостям.

С одной стороны, считалось, что в день "Горошника" почва достаточно прогревается, чтобы посадить огурцы и горох. С другой стороны, день "Огуречника" считался днем активизации нечистой силы, особенно червей, которые могли навредить посадкам.

Противопоставление плодородия и вредительства отражено и в других приметах на 19 мая! Хорошим знаком считалась обильная роса: она обещала богатый урожай. Плохим пророчеством были сильный ветер и дождь — они могли побить всходы.

Противоречивость примет, связанных с днем Иова, отражает дуалистическое мировоззрение крестьян, которые одновременно стремились заручиться поддержкой светлых сил для получения хорошего урожая и защититься от плохих духов, способных навредить хозяйству.

В наши дни мало кто верит в нечисть, однако традиция сажать огурцы и горох на Иова Горошника жива и по сей день! Возможно, это связано с тем, что народная мудрость, накопленная веками, подкреплена реальным опытом: именно к 19 дню месяца почва становится достаточно теплой для посадки этих культур.