Окрашивание дома – это очень тонкая и многогранная тема. Даже профессионалам в салоне создать многие цвета довольно сложно.



А дома, не имея специфических знаний, это вообще непростая задача. Однако «сложно» не означает «невозможно». И, четко придерживаясь нижеописанного алгоритма работы и соблюдая правила ухода и поддержки цвета, вы сможете создать оттенок своей мечты. Об этапах, которые необходимо выполнять, их последовательности и нюансах окрашивания в блонд рассказал Александр Кувватов – парикмахер, колорист, мастер международного класса, основатель Академии "СИСТЕМА АКСИОМ", создатель и совладелец бренда профессиональной косметики для волос Injir Hair.

Как покраситься в блонд девушкам с русыми волосами в домашних условиях?

Окрашивание дома – это очень тонкая и многогранная тема. Даже профессионалам в салоне создать многие цвета довольно сложно. А дома, не имея специфических знаний, это вообще непростая задача. Однако «сложно» не означает «невозможно». И, четко придерживаясь нижеописанного алгоритма работы и соблюдая правила ухода и поддержки цвета, вы сможете создать оттенок своей мечты. Об этапах, которые необходимо выполнять, их последовательности и нюансах окрашивания в блонд рассказал Александр Кувватов – парикмахер, колорист, мастер международного класса, основатель Академии «СИСТЕМА АКСИОМ», создатель и совладелец бренда профессиональной косметики для волос Injir Hair.

Подготовка к окрашиванию

Осветление и обесцвечивание – это самые агрессивные по воздействию на волосы процедуры. Так, исследования показали, что обесцвечивание повреждает пряди в два раза сильнее, чем химическая завивка, и в три-четыре раза активнее, чем при выпрямлении их утюжком на супервысоких температурах. При этом во время обработки утюжком вы пользуетесь термозащитным спреем, что снижает вред от процедуры. Поэтому перед любым осветлением, если вы хотите иметь красивые и здоровые волосы, обязательно нужно защищать их специальными средствами.

Их можно купить на маркетплейсе или в профессиональном магазине. Хорошо показал себя Napura M10, Olaplex #0, Schwarzkopf Pre Styling, Keune Pre Perm и другие. Нанесите средство на волосы и высушите их. Если вы хотите получить более интенсивную защиту, то воспользуйтесь маской без силиконов – например, INJIR HAIR #02 или Greymy SPA Keratin, которую разведите с водой 1:5 и при помощи пульверизатора нанесите на всю длину. После этого пряди обязательно высушите. Мастер по блонду Александр Кувватов подчеркивает, что при использовании таких средств ваш волос будет максимально защищен.

Если ваши волосы сильно повреждены, то вам обязательно нужно будет раз в месяц делать процедуры реконструкции, например, INJIR HAIR, Joico, Lanza, Protokeratin или что-то аналогичное. В любом случае, это будут недешевые продукты, и тут нужно отметить – блонд требует вложений. Это как дорогая машина. Нельзя купить Мерседес, а колеса на него брать в Ашане. Если вы хотите иметь волосы уровня Люкс, и тем более блонд, то и уход они будут требовать аналогичный.

Что еще нужно перед началом работы? Инструмент. Без него вы не сможете выполнить качественное нанесение. Конечно, некоторые мужья наносят зубной щеткой красители своим прекрасным половинкам, но результат всегда удручает. Поэтому, если вы хотите качественно окрашивать волосы дома, то и инструмент для этого выберите качественный.

Кисть должна быть не мягкой и не жесткой, не длинной и не короткой. Идеальный вариант – фирма FRAMAR или ее подделка, например Dewal, Gera Professional. Но тут тоже имеется нюанс: длина рабочего полотна кисти должна быть не более 4 см и не менее 3 см. Ни в коем случае не берите огромные 5-7-сантиметровые. Ими нормально нанести краситель не может даже профессионал: такие кисти предназначены для работы с длиной, но не корнями. А вы 100% через месяц будете красить корни. Миска для окрашивания должна быть не металлической. Еще один важный нюанс: для смешивания красителя используйте что угодно кроме кисти, которой будете окрашивать волосы.

Процедура осветления волос

Есть два типа осветления – обесцвечивающими препаратами и красителями, которые часто имеют обозначение Super Blonde или аналогичное обозначение.

Обесцвечивание дает самую сильную степень осветления, и производители очень часто пишут и 7, и 9 уровней светлоты на своих продуктах. Однако следует отметить, что такая степень осветления доступна только на высоких окислителях, что смертельно для русых волос при смешивании классическим методом.

Существуют альтернативные варианты, которые вы наверняка найдете в интернете – там смешивают обесцвечивающий препарат с 12% в соотношении 1:5, но для домашних условий настоятельно не рекомендуется этого делать. Во-первых, смесь будет жидкая, и в 99% случаев вы попадете на ранее осветленные участки, что может привести к сильному повреждению волос. Во-вторых, сила осветления такой смеси равна смеси 1:2 с 3%, которую нанести аккуратней гораздо проще, чем более жидкую.

Осветляющие красители с обозначением «ультра-осветляющие» или Super Blonde (производители по разному обозначают их – 12 ряд, 1000 ряд и т.д.) работают значительно хуже обесцвечивающих препаратов, и их мощности, по заявлению производителей, хватает на 5 уровней светлоты. Однако в реальности, даже используя с ними 12% окислитель, вы не получите силу осветления более 4 уровней светлоты. Данные продукты более безопасны для домашнего применения и при работе с русыми волосами мастер международного класса Александр Кувватов настоятельно рекомендует использовать именно их, а не обесцвечивающие препараты. Осветляющие красители при попадании на ранее осветленные участки, тоже будут повреждать волосы, однако не так сильно, а значит, при неаккуратной работе меньше вероятности причинить вред и получить короткую стрижку.

Конечно, есть еще гибриды, имеющие в своем составе оба типа продукта и позволяющие создавать что-то среднее, например, Palette PLO платиновый осветлитель, L’Oreal Preference Ультра платиновый.

Какой продукт выбрать?

Выбор продуктов будет зависеть от светлоты ваших волос и их толщины. И тут нужно выделить следующую последовательность – чем толще и темнее волос, тем сильнее нужны препараты для достижения блонда. Ориентироваться можно на следующие рекомендации:

· Для русых и светло-русых волос достаточно использовать ультраосветляющие красители. Порошок в домашних условиях здесь будет противопоказан.

· Для темно-русых волос желательно применять ультраосветляющие красители для получения темных оттенков блонда и гибридные осветляющие продукты для достижения более светлых оттенков блонда.

· Для темных волос, чтобы получить темные оттенки блонда, нужно будет использовать гибридные красители. Для более светлых оттенков блонда без порошка будет невозможно справиться.

В данной статье речь идет о русых волосах, отметим, что нужно приобрести аммиачный осветляющий краситель и 12% окислитель (40 volum), который хорошо взаимодействует с кожей и не сожжёт ее. Вероятность отрицательного воздействия – личная непереносимость.

Если хотите получить в итоге более холодный блонд – возьмите пепельно-фиолетовый цвет (12/16, 1016 – возможно другое обозначение цветов в зависимости от фирмы, поэтому смотрите на название цвета на русском или английском языках) или пепельный (12/11, 1011, 1001 и др.). Почему? Чаще всего это холодные оттенки, которые сделают нейтрализацию вашего натурального цвета. Конечно, если ваша задача создать теплый или рыжий блонд, то лучше всего взять натуральный цвет – 12/0, 1000 или аналогичный.

Особенности нанесения красителя

Также на данном этапе нужно уделить большое внимание нанесению. Если вы первый раз осветляете волосы, то краситель первоначально нужно нанести на длину, отступив 1 см от корней и лишь через 15-20 минут на корни. При этом во время первичного осветления вы 100% не получите желаемый цвет. И даже профессионал в большинстве случаев не добьется лучшего результата. Поэтому нужно просто подождать месяц, снова нанести краситель на корни и затем на всю длину, чтобы дочистить полотно, – и вы и получите идеал. После чего вам останется ежемесячно красить корни.

Если у вас уже осветленная длина, то тут тоже есть очень важный момент. Если вы хотите чистый блонд, то осветлять корни нужно каждые 3-5 недель (зависит от скорости роста волос). Если упустить момент и дать им отрасти более 1 см, у вас будет 100% полосатый блонд: то есть светлый сантиметр корней, далее рыжая полоса и потом ранее осветленное светлое полотно длины. Поэтому внимательно отслеживайте этот момент!

Есть так называемый корейским метод осветления корней. Его можно взять на вооружение, если вы хотите иметь более светлые волосы, чем позволяет сделать краситель. Для этого продукт наносится на отросший 1 сантиметр корней. Цвет получается более темный, чем по длине. Через месяц вы снова прокрашииваете красителем 1 сантиметр отросших корней и переход, уходящий в рыжину. Данный переход за время выдержки высветляется до почти белого. Если вас не будет напрягать легкая рыжинка на корнях, то это очень хороший вариант для любителей ультрасветлых цветов без обесцвечивания.

Еще один нюанс, если у вас есть тонкие пушковые волосы – такие очень часто бывают у девушек с русыми волосами вдоль краевой линии роста и в большей степени – на височных зонах. Данные волосы лучше всего оставить без красителя и нанести на них осветляющий продукт за 15 минут до окончания времени выдержки.

Защита волос после осветления

После того как вы осветлили волосы, краситель нужно смыть. Колорист Александр Кувватов рекомендует использовать обратный метод мытья. Вообще, в дальнейшем при домашнем уходе данный метод отлично подходит для поврежденных волос.

Как выполняется процедура? Вы смываете осветляющий или обесцвечивающий краситель с волос, подсушиваете их полотенцем и наносите маску (желательно без силиконов). Для этого отлично подойдут средства от систем PLEX, например, Olaplex #02, Injir Hair #02 и другие аналоги. Оставьте маску на волосах на 10-20 минут, время зависит от качества ваших волос. То есть чем более повреждены волосы, тем больше времени нужно для их питания.

По окончании времени выдержки смойте маску с волос водой, используйте шампунь и затем снова нанесите маску на 3-5 минут для выравнивания внешней структуры волос. Такой метод напитает ваши волосы и сохранит их при последующем тонировании.

Секреты правильного тонирования

Тонирование можно выполнять как на влажные, так и на сухие волосы. В первом случае у вас будет меньше расход красителя, прозрачней цвет и меньше повреждения структуры. Во втором – вы сможете получать более стойкие и интенсивные цвета, однако и сила повреждения окажется выше и будет напрямую зависеть от жесткости красителя.

Конечно, в идеале выбирать красители для тонирования на безаммиачной основе или с низким содержанием аммиака. Чаще всего второе на упаковках не пишут – это лучше спросить у продавца-консультанта в магазине. Окислитель для тонирования нужно выбирать 1,5-2% для тонких и нормальной толщины волос и 2-3% для тонирования толстых волос (чаще всего такой процент используется для азиатских волос). Разводят краситель с окислителем для тонирования чаще всего 1:2, однако внимательно изучите инструкцию вашего средства.

Нанесение для простоты начинайте с корней, и лишь потом переходите на длину. Если вы хотите стойкий цвет, держите краситель на волосах не менее 20 минут, только если производитель не рекомендует более короткий промежуток времени.

Краситель с волос нужно смыть теплой проточной водой, после чего использовать шампунь и кондиционер. Сразу после тонирования не рекомендуется применять интенсивные восстанавливающие маски, поскольку они могут вымыть интенсивность цвета.

Идеальный блонд: что важно знать, чтобы добиться желаемого результата

Как видите, процесс создания блонда не сложен. Однако есть целый ряд вопросов, ответы на которые важно знать, чтобы не допустить ошибок при окрашивании:

1. Почему нельзя сразу взять краску и получить желаемый цвет

Тут играют роль особенности производства красителя, самого пигмента и индивидуальные характеристики конкретного волоса. В любом случае, сразу получить холодные оттенки блонда из русого с помощью осветления, даже добавляя интенсивные цвета, которые парикмахеры называют корректоры или микстона, не удастся. Это возможно только двухэтапным методом работы, описанным выше. Конечно, чтобы 100% добиться цвета с упаковки, требуется много других навыков, а также сам краситель, который производитель правильно отобразил на коробке. Однако используя данный метод, вы будете максимально приближаться к желаемому цвету в палитре или на упаковке.

2. Везде говорят, что 12% окислитель нельзя наносить на кожу.

Это заблуждение. В основном, об этом говорят или блогеры, которые плохо разбираются в химии красителей, или профессионалы, которые преследуют определённые коммерческие цели при продаже конкретных брендов. Именно с 12% окислителем вы лучше всего достигните желаемой светлоты при использовании суперосветляющих красителей. Не путайте их с обесцвечивающими препаратами.

3. Почему не следует применять обесцвечивающий порошок?

Это – самый агрессивный продукт, и русые волосы без должного внимания и профессионализма можно легко сжечь. Да и, скажем честно, белый цвет, который вы получите с порошком, подходит единицам.

4. Любой краситель позволяет достичь высокой степени осветления?

Нет. Есть бренды, где сила осветления красителя будет выше, и для первого этапа вам 100% нужны аммиачные продукты. Не гонитесь за маркетингом, вам требуется качество осветления, а не мода на безаммиачность. Безаммиачные красители на порядок хуже осветляют волосы. А вот в тонировании, наоборот, следует применять средство без аммиака.

5. Как сохранить цвет?

Тут нет однозначного ответа. Во-первых, стойкость связана с производителем: у некоторых красители держатся лучше, у других хуже. Далее, это сами цвета – теплые более стойкие, холодные менее. И третье – это защита и уход за волосами. Используйте термозащитные продукты и УФ-защиту, чтобы снизить выгорание цвета, применяйте мягкие шампуни для окрашенных волос, которые не будут вымывать цвет, и качественный дорогой уход. В домашних условиях применяйте классическое мытье для ежедневных процедур. И раз в неделю делайте обратный метод мытья с маской. Для этого на влажные волосы нанесите маску на 15-20 минут, после чего применяйте шампунь, а уже затем используйте кондиционер. Данный метод идеально подходит для всех повреждённых и осветленных волос и не рекомендуется только афроамериканскому типу кудрей 4 типа волос.