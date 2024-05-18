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Пятница 17 мая

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Анджелину Джоли сняли на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем

Анджелину Джоли сняли на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем
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Анджелина Джоли, вероятно, закрутила роман с немецким актером Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в российском фильме "Мастер и Маргарита". Пара была замечена на романтическом ужине и прогулке по Берлину.

Диль и Джоли познакомились на съемках фильма Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" в 2008 году. Джоли посещала съемочную площадку, чтобы навестить своего тогдашнего мужа Брэда Питта. Их сблизила общая любовь к поэту Райнеру Марии Рильке.

Позже они снова встретились на съемках фильма "Солт" в 2010 году, где сыграли семейную пару. Тогда коллеги шутили, что если Диль "уведет жену Питта", его "пристрелят из кино-револьверов".

Джоли и Диль продолжали общаться и после развода актрисы с Питтом. Джоли обвиняет Питта в насилии и жестоком обращении с детьми, что привело к длительным судебным разбирательствам. В настоящее время оба актера свободны от отношений.

Встреча с Дилем предположительно была основной целью визита Джоли в Германию. Она не посещала светские мероприятия и, как сообщается, имеет собственное жилье в престижном районе Берлина.

У Диля также есть новый проект с "русским акцентом". Он собирается сыграть Шостаковича в фильме режиссера Яна Комаса.

Немецкие комментаторы допускают, что слухи о романе могут быть преувеличены. Так или иначе, встреча с Дилем, безусловно, является признаком их тесных отношений.

ДНИ в Telegram

18 мая 2024, 00:09
Анджелина Джоли. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

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