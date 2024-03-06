Тест: Насколько хорошо вы знакомы с биографией Павла Прилучного?

Павел Прилучный может похвастаться успехами не только в карьере, но и в личной жизни. Предлагает вам пройти тест и погрузиться в биографию звезды.

Популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный собрал огромную армию поклонников, благодаря блистательно исполненным фильмам. Кроме того, фамилия звезды остается на слуху у россиян из-за многочисленных скандалов, связанных с его личной жизнью.

А насколько хорошо вы знакомы с биографией и творчеством Павла Прилучного? Пройдите новый тест от "Дни.ру" и попробуйте ответить на интересные вопросы об актере.





1. Каким видом спорта в детстве занимался Павел Прилучный?

а. Бокс

б. Футбол

в. Теннис

г. Фехтование





2. Какой театральный вуз закончил артист?

а. Школа-студия МХАТ

б. ВГИК

в. ГИТИС

г. Училище имени Щепкина





3. Какое утверждение про сериал "Мажор" соответствует действительности?

а. Павел Прилучный получил звание народного артиста РФ за исполненную роль

б. Права на сериал купил сервис Netflix

в. Сериал "Мент в законе" является сиквелом "Мажора"

г. Четвертый сезон сериала запретили к показу





4. На съемках какой картины Павел Прилучный познакомился с Агатой Муцениеце?

а. "Закрытая школа"

б. "Мажор"

в. "На игре"

г. "Геймеры"





5. Сколько сыновей у актера?

а. Ни одного

б. Один

в. Двое

г. Трое





6. В клипе какой российской звезды снялся Павел Прилучный?

а. Любовь Успенская

б. Леонид Агутин

в. Полина Гагарина

г. Филипп Киркоров





7. Как зовут дочь актера?

а. Мия

б. Майя

в. Мария

г. Марина





8. В каком фильме героя артиста зовут Саша?

а. "Водитель-олигарх"

б. "Рубеж"

в. "Любовники"

г. "Тень звезды"





9. В сериале, посвященной какой музыкальной группе, снимается Павел Прилучный?

а. "Комбинация"

б "ВИА Гра"

в. "Воровайки"

г. "Фабрика"





10. Режиссером какого сериала выступил Павел Прилучный?

а. "Квест"

б. "Форс-мажор"

в. "Призрак"

г. "В клетке"

Правильные ответы на тест:

1 – а. Бокс

2 – в. ГИТИС

3 – б. Права на сериал купил сервис Netflix

4 – а. "Закрытая школа"

5 – в. Двое

6 – б. Леонид Агутин

7 – а. Мия

8 – в. "Любовники"

9 – а. "Комбинация"

10 – г. "В клетке"