ТЕСТ С АКЦЕНТОМ! Что вы знаете об известных российских армянах?

Армен Джигарханя, Гарик Мартиросян, Евгений Петросян и другие звезды – в новом тесте от "Дни.ру". Вспоминаем биографии известных армян России.



Армения – одна из древнейших государств мира с богатейшим историческим и культурным наследием. Армянский народ подарил разным странам талантливых ученых, финансистов, спортсменов и, конечно, артистов, прославившихся свою родину. Вспомнить хотя бы знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура...

Сегодня в России проживает, по разным оценкам, более миллиона армян. ТЕСТ С АКЦЕНТОМ от "Дни.ру" посвящен представителям древнего народа, внесших вклад в развитие нашей культуры. А что вы знаете об известных российских армянах?





1. Особое место среди российских армян всегда занимал Армен Джигарханян. Он сыграл, кажется, во всех советских фильмах – на счету маэстро более 250 ролей. А в какой картине актер не снимался?

а. "Мужчина"

б. "Здравствуйте, я ваша тетя"

в. "Москва слезам не верит"

г. "Ширли-мырли"





2. Армен Джигарханян не только снимался в кино, но и возглавлял театр. После смерти его заменил еще один известный армянин Сергей Газаров. Какого советского деятеля он обычно играет в кино?

а. Сталин

б. Троцкий

в. Брежнев

г. Берия





3. ТЕСТ С АКЦЕНТОМ будет неполным, если мы мы не вспомним про Гарика Мартиросяна. Как называется команда КВН, в которой выступал знаменитый юморист?

а. "Новые армяне"

б. "Ереванские армяне"

в. "Московские армяне"

г. "Веселые армяне"





4. Еще более известным армянским юмористом является Евгений Петросян. Его фамилия в России даже стала нарицательной. Кстати, какое звание носит худрук "Кривого зеркала"?

а. Народный артист РСФСР

б. Народный артист России

в. Народный артист СССР

г. Не имеет почетного звания





5. Не все знают, но известный российский рокер Стас Намин (это псевдоним) тоже армянин. Более того, он родной внук наркома СССР Анастаса Микояна, в честь которого и назван. Какую группу создал музыкант?

а. "Весна"

б. "Цветы"

в. "Победа"

г. "Луна"

Правильные ответы на тест:

1 – в. "Москва слезам не верит"

2 – г. Берия

3 – а. "Новые армяне"

4 – а. Народный артист РСФСР

5 – б. "Цветы".