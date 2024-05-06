Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой

Народная артистка СССР на Святой Земле может и в ус не дуть – ей все дали.

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева с рожденными суррогатной матерью детьми и мужем-иноагентом третий год живет в Израиле, где получила гражданство. Еврейские корни супруга дали ей на это право. В России ее пенсия с учетом доплат составляла около 60 тысяч рублей в месяц. А на Земле обетованной артистке предоставили целый пакет льгот.

Во-первых, жена российского иноагента получила право ездить в общественном транспорте со скидкой в 50%. Кроме того, ей положены льготы при оплате кабельных и спутниковых телеканалов, при покупке билетов в музеи, национальные парки, бассейны и кантри-клубы.

Власти Израиле предоставили беглянке Пугачевой бесплатную медицинскую страховку. Правда, стоматологические услуги в нее не входят. Тут уж сам вынь да положь!

А по линии Министерства алии и интеграции, которое отвечает за возвращение на Землю Обетованную евреев, Алле Борисовне полагается частичная компенсация аренды (около 1000 шекелей или 25000 рублей) или даже социальное жилье, которое, впрочем, ей не нужно. Еще она имеет право на скидки при оплату электричества и арноны (муниципального налога на недвижимость), скидки на лекарства.