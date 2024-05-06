Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Понедельник 6 мая

14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой

Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой
2

Народная артистка СССР на Святой Земле может и в ус не дуть – ей все дали.

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева с рожденными суррогатной матерью детьми и мужем-иноагентом третий год живет в Израиле, где получила гражданство. Еврейские корни супруга дали ей на это право. В России ее пенсия с учетом доплат составляла около 60 тысяч рублей в месяц. А на Земле обетованной артистке предоставили целый пакет льгот.

Во-первых, жена российского иноагента получила право ездить в общественном транспорте со скидкой в 50%. Кроме того, ей положены льготы при оплате кабельных и спутниковых телеканалов, при покупке билетов в музеи, национальные парки, бассейны и кантри-клубы.

Власти Израиле предоставили беглянке Пугачевой бесплатную медицинскую страховку. Правда, стоматологические услуги в нее не входят. Тут уж сам вынь да положь!

А по линии Министерства алии и интеграции, которое отвечает за возвращение на Землю Обетованную евреев, Алле Борисовне полагается частичная компенсация аренды (около 1000 шекелей или 25000 рублей) или даже социальное жилье, которое, впрочем, ей не нужно. Еще она имеет право на скидки при оплату электричества и арноны (муниципального налога на недвижимость), скидки на лекарства.

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 14:47
Фото: Дни.ру

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

По теме

Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд"

Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд"
Дима Билан и Сергей Шнуров устроили внезапную перепалку в эфире шоу "Новая Фабрика звезд". Инцидент произошел во время обсуждения выступления, посвященного творчеству "ночного хулигана". В ходе передачи, когда исполнялась песня "Ты должна рядом быть", Диме Билану не понравилась энергетика выступления Нонны Еганян, племянницы Гарика Мартиросяна, которая пела в дуэте с Натаном.

Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки

Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки
Филипп Киркоров и Любовь Успенская оказались в центре скандала. Это произошло после высказываний певицы в интервью. Успенская обвинила Киркорова в женоненавистничестве и недостойном поведении.

Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова

Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова
Никита Ефремов принял вызов. Артист подвергся экстремальному похудению для роли Соловья-Разбойника в новом российском фильме "Стальное сердце". В этой киноленте, срежиссированной Кареном Оганесяном, классическая богатырская тема переносится в будущее.

ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова!

ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова!
В 1979 году на экраны страны вышел фильм Эльдара Рязанова "Гараж". Лента про гаражно-строительный кооператив "Фауна" полюбилась зрителями характерами и меткими выражениями. В фильме заняты лучшие советские актеры – Ия Саввина, Валентин Гафт, Семен Фарада, Вячеслав Невинный, Андрей Мягков, Ольга Остроумова, Игорь Костолевский.

Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену

Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену
Андрей Губин столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом стало известно после возвращения артиста на сцену. В течение многих лет известный певец 90-х годов борется с тяжелым нервным заболеванием лица, известным как прозопалгия, которое приводит к невыносимым болям.

Выбор читателей

05/05ВскРайан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 04/05Сбт95 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 05/05ВскИрина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 04/05СбтКравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 05/05Вск5 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 04/05СбтГубернатор Подмосковья рассказал о дальнейшем благоустройстве Дмитрова