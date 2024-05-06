Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби"

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Понедельник 6 мая

17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд" 12:14Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки 10:43Вскрылась причина экстремального похудения Никиты Ефремова 10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь?
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Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби"

Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби"
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"Любовь и голуби" – самый народный и самый любимый фильм, понятный каждому жителю нашей большой страны. Давайте вспомним его.

Эту картину можно смотреть бесконечно. И каждый раз удивляться ее доброте, теплоте, искренности, трогательности. И смеяться каждый раз, хотя шутки все известны наизусть. "Любовь и голуби" – самая родная комедия Владимира Меньшова.

Он вышел на экраны 40 лет назад, но до сих пор не теряет актуальности и не сходит с экрана. Его показывают по телевизору на каждые праздники. А недавно после реставрации пленки запустили и кинотеатральный прокат. Давайте вместе вспомним эту любимую ленты и порадуемся за себя и за ее героев. Ешкин кот!

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 17:05
Фото: кадр кино
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михайлов раскрыл тайну загадочной русской души

Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;
Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;
Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;
Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;

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