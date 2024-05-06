Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби"

"Любовь и голуби" – самый народный и самый любимый фильм, понятный каждому жителю нашей большой страны. Давайте вспомним его.

Эту картину можно смотреть бесконечно. И каждый раз удивляться ее доброте, теплоте, искренности, трогательности. И смеяться каждый раз, хотя шутки все известны наизусть. "Любовь и голуби" – самая родная комедия Владимира Меньшова.

Он вышел на экраны 40 лет назад, но до сих пор не теряет актуальности и не сходит с экрана. Его показывают по телевизору на каждые праздники. А недавно после реставрации пленки запустили и кинотеатральный прокат. Давайте вместе вспомним эту любимую ленты и порадуемся за себя и за ее героев. Ешкин кот!