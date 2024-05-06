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Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube

Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube
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Новый выпуск онлайн-программы "КАКОВО?!" на платформе Youtube вызвал шквал эмоций у пользователей Сети.

В конце XX столетия имя Андрея Губина звучало на каждом шагу, ведь молодой певец был кумиром молодежи и занимал первые строчки хит-парадов со своими композициями "Зима-холода", "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Милая моя далеко". И хотя родился артист в Уфе, еще будучи ребенком он переехал в столицу, а его карьера пошла на взлет в середине 90-х годов. В научном исследовании КГПУ им. Астафьева указано, что от рождения Губин носил фамилию Клементьев.

Уроженец Башкирии проявил свои музыкальные способности и как автор песен для коллег. Он писал для Кристины Орбакайте, Сосо Павлиашвили, Жанны Фриске и других знаменитостей.

Но уже в середине нулевых Андрей Губин оставил шоу-бизнес из-за прозолпагии лица — мышечных болей. Этот недуг поддается лечению, как отмечают Известия Национальной академии наук Беларуси, однако звезда не смогла вернуться на сцену и вернуть былую славу.

В 2023 году в условиях глобальных вызовов современности на пике популярности оказался певец SHAMAN (Ярослав Дронов, — Прим. ред.) с авторской композицией "Я русский". Тогда Андрей Губин прокомментировал творчество нового кумира в интервью журналисту канала "Россия 1" Андрею Малахову словами "нафталин" и "ужасно". Легенда 90-х бросила вызов новичку в мире шоу-бизнеса и призналась, что мечтает вернуться к поклонникам.

Коллаж Дни.ру // Фото SHAMAN: Феликс Грозданов / Дни.ру // Фото Андрея Губина: кадр Youtube / @kpru

В конце апреля 2024 года Губину исполнилось 50 лет. В проекте НТВ "Ты не поверишь!" показали, что юбилей он провел один — как настоящий "мальчик-бродяга" из своей песни. Именинник пожаловался на плохое самочувствие — он теряет зубы, нарушен сердечный ритм. Публика задалась вопросом: вернется Андрей Губин на сцену или все-таки нет?

Наконец, 6 мая 2024 года известный в странах ближнего зарубежья шоумен Отар Кушанашвили опубликовал на Youtube новый выпуск программы "КАКОВО?!", где засветился Андрей Губин. Ведущий добавил в ролик нарезку видеокадров с участием исполнителя хита "Девушки, как звезды", где тот рассказывает о болезни и критикует патриотичного поп-артиста. Вердикт вынесли опытные зрители.

"Губин, конечно, величина! Я когда услышал "Мальчик-бродяга" просто взял все свои диски Меркьюри, Пинк Флойд и Металлики и выбросил в мусорник! Никогда не слышал ничего подобного. Человек ли он вообще или послан нам с другой планеты?" — написал комментатор на Youtube.

"Губин — это наш Энрике Иглесиас", — выразился другой пользователь Сети.

"Губин – это конечно мэтр похлеще Пушкина. Человек написавший шедевр "Лиза не убегай" судит SHAMAN", — отреагировал еще один человек.

"Андрей Губин – единичный талант, человек уникального вкуса музыки, его хиты не умрут никогда, его песни по сути обрели некую нарицательность и бессмертие. Сколько было звезд одной песни? Никто из них даже близко не стоит с уровнем мастерства Андрея..." — написал поклонник звезды 90-х.

Покинув общество коллег и шумную борьбу за лидерство в шоу-бизнесе, Губин остается на слуху и вызывает многочисленные обсуждения. Его любят, помнят и ждут на сцене, а это значит, что он имеет шансы вновь занять первые строчки музыкальных чартов, если пойдет на поправку и продолжит карьеру.

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 18:37
Коллаж Дни.ру // Фото SHAMAN: Феликс Грозданов / Дни.ру // Фото Андрея Губина: кадр Youtube / @muz_news
YouTube / @KAKOVO✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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