Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену

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Понедельник 6 мая

10:04ТЕСТ к 45-летию фильма "Гараж": вспоминаем лучшие моменты комедии Рязанова! 08:59Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену 06:42Кейт Миддлтон стала любимым членом королевской семьи у жителей Британии 03:44Агрессия и хейт: почему и как они возникают у людей 00:03Так просто быть добрым: лайфхак Марлен Дитрих на каждый день 16:25Ирина Салтыкова отмечает 58-летие: вспоминаем, как менялась поп-звезда 90-х 10:14Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки? 06:37Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется 00:065 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры 22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности
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Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену

Состояние тяжелобольного Губина ухудшилось после триумфального возвращения на сцену
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Андрей Губин столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом стало известно после возвращения артиста на сцену.

В течение многих лет известный певец 90-х годов борется с тяжелым нервным заболеванием лица, известным как прозопалгия, которое приводит к невыносимым болям. Недавно у него начали выпадать зубы, а также возникли проблемы с сердцем из-за повреждений позвоночника.

Празднуя свое 50-летие 30 апреля, Андрей Губин не скрывал своего страдания. Он признался, что его состояние крайне тяжелое, и он чувствует себя очень плохо. Несмотря на все трудности, Губин сохраняет оптимизм и надежду на лучшее.

В интервью в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ Андрей поделился деталями своего заболевания и того, как оно влияет на его повседневную жизнь. Артист признался, что каждый день стал для него испытанием из-за болей и проблем со здоровьем.

Несмотря на все трудности, Губин сохраняет свою человечность и желание быть счастливым. Он выразил свое желание обрести любовь и семью, мечтая о детях и счастливой жизни с любимой женщиной.

Сегодня Андрей Губин редко появляется в общественных местах, предпочитая уединение. Он гордится своей независимостью и способностью оставаться верным себе в любых обстоятельствах.

Эта история напоминает нам о том, что за звездами скрываются люди со своими радостями и страданиями. Андрей Губин продолжает бороться с невзгодами и надеется на лучшее. Его открытость и человечность заслуживают уважения и поддержки в этот трудный период его жизни.

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 08:59
Андрей Губин. Кадр: YouTube-канал "Комсомольская правда"
Шоу "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''

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