Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд"

Дима Билан и Сергей Шнуров устроили внезапную перепалку в эфире шоу "Новая Фабрика звезд". Инцидент произошел во время обсуждения выступления, посвященного творчеству "ночного хулигана".



В ходе передачи, когда исполнялась песня "Ты должна рядом быть", Диме Билану не понравилась энергетика выступления Нонны Еганян, племянницы Гарика Мартиросяна, которая пела в дуэте с Натаном. Певец честно выразил свое мнение, отметив, что хотел бы увидеть больше искренности и истории на сцене.

Сергей Шнуров вмешался в разговор, поддержав Нонну и обратившись к участникам с призывом оставаться верными себе на сцене. Он заявил, что исполнители должны быть собой, а не пытаться копировать стиль других артистов.

В ответ на это замечание Дима Билан поинтересовался, может ли он высказать свое мнение, не боясь быть перебитым. Он также отметил, что не говорил ничего о стилистике или о том, что исполнитель должен копировать других.

Шнуров же в ответ на слова Билана резко выразил свое недовольство и не без помощи свойственной ему матерщины указал на то, что если в диалоге кто-то говорит "нет", то это означает, что нужно уважать это мнение и не перебивать. Данный инцидент вызвал недоумение у зрителей и стал объектом обсуждений в социальных сетях.

Публика разделилась на тех, кто поддерживает позицию Билана и тех, кто соглашается с высказываниями Шнурова. Само шоу "Новая Фабрика звезд" получило дополнительное внимание благодаря этому неожиданному конфликту между двумя известными артистами.