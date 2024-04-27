Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике

В последние годы двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко неоднократно сталкивался с травмами и проблемами со здоровьем. Теперь фигурист сообщил о перенесенной операции на позвоночнике.



В своем личном блоге Плющенко написал: "Друзья, три месяца назад я перенес пятую, очередную, сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали, поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур". Операция, очевидно, была успешной, так как Плющенко уже вернулся на лед. 26 апреля он участвовал в ледовом шоу в Минске.

"Невозможное становится возможным благодаря его золотым рукам", – заявил фигурист, поблагодарив своего лечащего врача. "Вы сказали, что я через три месяца буду кататься, а я уже: катаюсь, вращаюсь и прыгаю!", — добавил он.

Позвоночник Плющенко уже давно является источником проблем для фигуриста. В 2014 году ему была проведена операция по удалению грыжи межпозвоночного диска, а в 2017 году он перенес еще две операции на позвоночнике.

В 2017 году спортсмен объявил о завершении своей карьеры, но продолжает заниматься фигурным катанием в качестве тренера и выступает со своим ледовым шоу. Несмотря на многочисленные травмы и операции, Плющенко остается одним из самых успешных фигуристов в истории. Он является обладателем четырех медалей Олимпийских игр, в том числе двух золотых, а также трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Фигурное катание – один из самых травмоопасных видов спорта. Высокие нагрузки и прыжки на высокой скорости подвергают тело фигуристов огромному стрессу. Одной из самых распространенных травм в фигурном катании является травма колена. Фигуристы могут страдать от разрывов мениска, повреждений связок и даже вывихов коленных суставов.