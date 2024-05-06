Киркоров публично ударил по репутации Успенской: Выклянчивала подарки

Филипп Киркоров и Любовь Успенская оказались в центре скандала. Это произошло после высказываний певицы в интервью.



Успенская обвинила Киркорова в женоненавистничестве и недостойном поведении. Это привело к серьезному конфликту между артистами.

Филипп Киркоров, в свою очередь, не остался в стороне и обратился в суд, чтобы защитить свою репутацию. Он утверждает, что такие обвинения как "женоненавистник" являются для него самым большим враньем, поскольку он всегда уважал и боготворил женщин. Киркоров также упомянул, что дарил подарки Любови Успенской, но затем она начала "выклянчивать у него шмотки", что он назвал неуважительным и попрошайничеством.

Адвокат Киркорова заявил о невозможности мирного разрешения конфликта из-за оскорбительных высказываний Любови Успенской. Филипп требует компенсацию в размере десяти миллионов рублей за порочащие его честь и достоинство высказывания, а также дополнительно два миллиона на покрытие судебных расходов.

Этот скандал стал неожиданным поворотом в отношениях двух артистов, которые ранее считали друг друга близкими друзьями. Разногласия между ними возникли из-за скандала вокруг пластического хирурга, когда Успенская обвинила доктора в недобросовестной работе, а Киркоров поддержал его. Этот конфликт привел к серьезным последствиям и разладу между двумя знаковыми звездами российского шоу-бизнеса.