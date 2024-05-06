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"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой

"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой
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Раскрылась связь артиста с молодой коллегой. Жена в курсе. Некоторые поклонники осыпают комплиментами образовавшуюся пару, но не все оценили шаг звезды.

В последние годы в мире шоу-бизнеса участились слухи о разводе исполнителя хита "Довелось" и экс-солистки группы "Блестящие". В интервью Алексей Чумаков заявлял, что отношения в семье далеки от идеала. Тем не менее Юлия Ковальчук родила ему уже двоих детей — и обе девочки. Звездная чета воспитывает пятилетнюю Амелию и ее маленькую сестренку Алисию, которой нет еще и года.

Супруга артиста активно занимается спортом, следит за лицом и фигурой, однако в партнерши для романтического клипа он выбрал другую женщину. На Youtube появился видеоклип певца в арабском стиле на песню "Помоги мне", главной актрисой в котором стала Дарья Блохина, сыгравшая восточную красавицу. В конце ролика Чумаков наклонился близко к лицу женщины, хотя их губы в кадре не сомкнулись.

Между тем Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой на просторах YouTube и оперативно отреагировала по этому поводу в Telegram:

"Ну какой же у меня красивый и талантливый муж!!! Срочно смотрите ПРЕМЬЕРУ клипа «Помоги мне»".

Пользователи Сети разделились во мнениях насчет клипа, о чем свидетельствуют комментарии к ютуб-новинке поп-исполнителя.

"Я очень рада, что Алексей понял, что надо Дашу показывать, какая красота получилась", – написала фанатка с ником @princesadelanoche40912.

"Алексей, где поцелуй в конце? Надо было Дашу поцеловать, это был бы огонь", — выразился@artemshakin5807.

"Лучше бы Юлю-жену в клипе сняли... Юля вытянула бы клип, несмотря на все погрешности оператора и монтажа", — сделал замечание Чумакову анонимный пользователь Youtube.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук ответила на заявление о расставание с мужем.

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 20:57
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Коллаж Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
YouTube / @alexchumakoff✓ Надежный источник

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