Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль

Горячий банановый коктейль с шоколадом отлично подходит для тех, кто хочет себя порадовать в холодную пору. Такое вкусное и ароматное лакомство точно оценят как взрослые, так и их детки.
Редакция "Дни.ру" уже испробовала рецепт и насладилась вкусом и сочетанием продуктов. Теперь делимся способом приготовления и с любимыми читателями. Давайте вместе сделаем горячий банановый коктейль с шоколадом.
Чтобы приготовить горячий банановый коктейль с шоколадом, вам понадобится:
500 мл. молока
1 банан
1 стручок ванили
50 г. темного шоколада
1/4 ч.л. корицы молотой
1. Нагрейте молоко в сотейнике. Добавьте к нему разрезанный на две части ванильный стручок.
2. Приготовьте пюреобразную кашицу из банана. Это можно сделать блендером или обыкновенной вилкой.
3. Не снимая молоко с огня, добавьте к нему пюреобразную кашицу из банана. Продолжайте готовить наш будущий коктейль на умеренном огне.
4. Добавьте в сотейник дольки темного шоколада. Хорошенько перемешайте. Шоколад должен полностью растаять.
5. Снимите напиток с огня, когда он будет однородным. Разлейте его по чашкам и сверху добавьте молотую корицу. Угощение готово!
Вот мы и приготовили горячий банановый коктейль с шоколадом, который отлично подходит для тех, кто хочет себя порадовать в холодную пору. Приятного вам досуга!