Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль

Весна, увы, радовать нас своим теплом пока не спешит. Так чем же себя утешить в холодный вечер? На этот вопрос у нас есть очень вкусный и ароматный ответ. Приготовьте горячий банановый коктейль.

Горячий банановый коктейль с шоколадом отлично подходит для тех, кто хочет себя порадовать в холодную пору. Такое вкусное и ароматное лакомство точно оценят как взрослые, так и их детки.

Редакция "Дни.ру" уже испробовала рецепт и насладилась вкусом и сочетанием продуктов. Теперь делимся способом приготовления и с любимыми читателями. Давайте вместе сделаем горячий банановый коктейль с шоколадом.

Чтобы приготовить горячий банановый коктейль с шоколадом, вам понадобится:

500 мл. молока

1 банан

1 стручок ванили

50 г. темного шоколада

1/4 ч.л. корицы молотой

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

1. Нагрейте молоко в сотейнике. Добавьте к нему разрезанный на две части ванильный стручок.

2. Приготовьте пюреобразную кашицу из банана. Это можно сделать блендером или обыкновенной вилкой.

3. Не снимая молоко с огня, добавьте к нему пюреобразную кашицу из банана. Продолжайте готовить наш будущий коктейль на умеренном огне.

4. Добавьте в сотейник дольки темного шоколада. Хорошенько перемешайте. Шоколад должен полностью растаять.

5. Снимите напиток с огня, когда он будет однородным. Разлейте его по чашкам и сверху добавьте молотую корицу. Угощение готово!

Вот мы и приготовили горячий банановый коктейль с шоколадом, который отлично подходит для тех, кто хочет себя порадовать в холодную пору. Приятного вам досуга!