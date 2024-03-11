Инсульт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова

Через четыре дня после 84-го дня рождения умера Светлан Моргунова. Корреспондент "Дни.ру" выяснил, как доживала свой век легендарная телеведушая "Утренней почты и "Голубого огонька".

В 2020-м году у Светланы Моргуновой от коронавируса умер единственный сын – 52-летний Максим Моргунов, который работал в музее-заповеднике "Коломенское".

С тех пор диктор стала вести почти монашеский образ жизни – перенесла инсульт, а позднее столкнулась с деменцией, из-за чего перестала выходить из дома. Она все говорила: "Мне пора уходить, Максюша же меня там ждет..." По словам знакомых, она стала все чаще прикладываться к стакану, заливая одиночество и страшную боль...

Ее коллега телеведущий Владимир Березин рассказывал: "Светлана порой не понимала, что с ней происходит, где она находится... Я смог дозвониться до нее раз за полгода. Голос у нее, конечно, был уже совершенно не тот, к которому мы привыкли. Говорила она очень медленно и заторможенно. Правда, ее коронная хрипотца оставалась".

А диктор Центрального телевидения Татьяна Судец сообщила, что после смерти сына Моргунова совершенно потерялась. И не смогла до конца восстановиться. "Она сильно больна. Тут и депрессия тяжелейшая, и другие болячки", – пояснила Судец. Моргунова практически ни с кем не общалась, не выходила в свет... Она потеряла интерес к жизни и ничего не хотела. Правда, жила не одна – рядом все время была сиделка.

Как говорят, похоронят Светлану Моргунову рядом с сыном на престижном Троекуровском кладбище столицы. Прощание со звездой экрана состоится в начале недели.