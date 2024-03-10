Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи

Гнезда из макарон с фаршем и сыром – отличный выбор для ужина в кругу семьи или даже для особенного случая.



Ищете что-то новенькое для ужина, но хотите, чтобы это было и вкусно, и сытно? Попробуйте приготовить гнёзда из макарон с фаршем и сыром — оригинальное и в то же время простое блюдо, которое обязательно понравится всем членам вашей семьи.

Необходимые ингредиенты:

– Спагетти — 200 г;

– Говяжий фарш — 200 г;

– Твердый сыр — 100 г (и немного для подачи);

– Оливковое масло — 1 столовая ложка;

– Томатный соус — 200 мл;

– Соль и перец — по вкусу.

Этапы приготовления:

1. Подготовка спагетти: Варите спагетти до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке. Затем слейте воду, полейте макароны оливковым маслом, перемешайте и оставьте на 10–15 минут остывать.

2. Добавление сыра: После того как спагетти немного остыли, добавьте к ним тертый сыр и еще раз тщательно перемешайте.

3. Подготовка фарша: Приправьте говяжий фарш солью и перцем по вкусу, затем сформируйте из него небольшие шарики.

4. Формирование гнезд: Используйте формы для кексов, чтобы создать гнёзда из спагетти. Аккуратно распределите макароны в формах, формируя углубления для начинки.

5. Добавление начинки: В каждое макаронное гнездо добавьте немного томатного соуса, затем поместите в центр мясной шарик и сверху добавьте еще немного соуса.

6. Запекание: Запекайте гнезда в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 20–25 минут.

7. Финальный штрих: Перед подачей посыпьте готовые гнёзда дополнительным количеством тертого сыра для еще большей сырной корочки.

Это блюдо не только выглядит эффектно на тарелке, но и обладает насыщенным вкусом благодаря сочетанию мясного фарша, томатного соуса и расплавленного сыра. Приятного аппетита!