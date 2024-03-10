Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи

Ищете что-то новенькое для ужина, но хотите, чтобы это было и вкусно, и сытно? Попробуйте приготовить гнёзда из макарон с фаршем и сыром — оригинальное и в то же время простое блюдо, которое обязательно понравится всем членам вашей семьи.
Необходимые ингредиенты:
- – Спагетти — 200 г;
- – Говяжий фарш — 200 г;
- – Твердый сыр — 100 г (и немного для подачи);
- – Оливковое масло — 1 столовая ложка;
- – Томатный соус — 200 мл;
- – Соль и перец — по вкусу.
Этапы приготовления:
1. Подготовка спагетти: Варите спагетти до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке. Затем слейте воду, полейте макароны оливковым маслом, перемешайте и оставьте на 10–15 минут остывать.
2. Добавление сыра: После того как спагетти немного остыли, добавьте к ним тертый сыр и еще раз тщательно перемешайте.
3. Подготовка фарша: Приправьте говяжий фарш солью и перцем по вкусу, затем сформируйте из него небольшие шарики.
4. Формирование гнезд: Используйте формы для кексов, чтобы создать гнёзда из спагетти. Аккуратно распределите макароны в формах, формируя углубления для начинки.
5. Добавление начинки: В каждое макаронное гнездо добавьте немного томатного соуса, затем поместите в центр мясной шарик и сверху добавьте еще немного соуса.
6. Запекание: Запекайте гнезда в предварительно разогретой до 180 °С духовке в течение 20–25 минут.
7. Финальный штрих: Перед подачей посыпьте готовые гнёзда дополнительным количеством тертого сыра для еще большей сырной корочки.
Это блюдо не только выглядит эффектно на тарелке, но и обладает насыщенным вкусом благодаря сочетанию мясного фарша, томатного соуса и расплавленного сыра. Приятного аппетита!