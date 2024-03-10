Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта

Крем-брюле несомненно станет украшением любого застолья и подарит незабываемые вкусовые ощущения всем вашим гостям.



Крем-брюле – это воплощение кулинарного изящества и нежности, десерт, который с первого взгляда завоевывает сердца гурманов. Его хрустящая карамельная корочка в сочетании с нежнейшим кремом создают гармонию вкуса, от которой невозможно отказаться. И хотя на первый взгляд может показаться, что приготовить его дома – задача не из легких, мы готовы поделиться с вами рецептом, который докажет обратное.



Ингредиенты:

Сливки 20% жирности – 2 стакана

Сахар – 14 столовых ложек

Стручок ванили – 1 шт.

Желтки куриные – 4 шт.

Ванильный экстракт – 0.5 чайной ложки

Соль – щепотка





Пошаговое приготовление:

1. Подготовка сливочной основы: В сотейник налейте сливки, добавьте 4 столовые ложки сахара, стручок ванили, разрезанный вдоль, и щепотку соли. Доведите до кипения на медленном огне. Как только смесь закипит, уберите сотейник с огня и оставьте настаиваться на 15 минут, чтобы ваниль отдала свои ароматы.

2. Приготовление яичной смеси: В отдельной миске взбейте желтки с 6 столовыми ложками сахара до получения однородной массы.

3. Соединение компонентов: Очень аккуратно, помешивая желтковую смесь, влейте в нее горячие сливки. После этого добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте.

4. Формирование десерта: Разлейте получившуюся смесь по пиалам. Разместите их в форме или глубоком противене, выстеленном пергаментом.

5. Водяная баня: Налейте в форму кипяток до уровня примерно 1/3 высоты пиал. Это поможет равномерно запечь десерт без риска его подгорания.

6. Запекание: Поставьте форму в предварительно разогретую до 165 градусов духовку и выпекайте около 30 минут.

7. Охлаждение: После запекания оставьте крем-брюле остывать в течение 15 минут при комнатной температуре.

8. Финальное украшение: Посыпьте поверхность каждой порции оставшимся сахаром. Затем разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте десерт обратно на 3-4 минуты, чтобы сахар превратился в аппетитную карамельную корочку.

Вот и все! Теперь перед вами стоит идеальное крем-брюле, приготовленное своими руками. Подавайте его к столу после небольшого охлаждения, чтобы карамельная корочка успела застыть, а сердцевина оставалась нежной и кремовой.