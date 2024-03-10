Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица

Блинный торт с вишней – это не просто десерт, это способ сделать жизнь немного слаще и ярче.



Существует множество способов превратить обыденное воскресенье в праздник, и один из самых вкусных — приготовить блинный торт с вишней. Этот десерт не только поразит ваших близких своим изысканным вкусом, но и украсит любой стол. Приготовьтесь окунуться в мир кулинарного мастерства и создать настоящее произведение искусства.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 50 г.

Масло сливочное – 1 ст. л.

Ваниль – 0,5 ч.л.

Молоко – 600 мл.

Мука – 250 г.





Для начинки:

Сметана 25-30% – 600 г.

Ваниль – 0,5 ч.л.

Сахарная пудра – 100 г.

Вишня – 500 г.

Пошаговое приготовление:

1. Подготовка теста: В глубокой миске смешайте яйца, сахар, масло и ваниль до однородной массы. Постепенно добавляйте молоко, а затем муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Из полученного теста выпекайте тонкие блины на предварительно разогретой сковороде.

2. Крем: В отдельной емкости соедините сметану, ваниль и сахарную пудру. Взбейте все до однородности.

3. Сборка торта: На плоское блюдо выложите первый слой из пяти блинов, каждый блин промазывайте подготовленным кремом. Следующий слой формируйте из четырех блинов, также смазывая каждый кремом. Продолжайте чередование слоев, уменьшая количество блинов в каждом последующем слое.

4. Финальные штрихи: Покройте верх и бока торта оставшимся кремом. Для дополнительного украшения используйте свежую вишню или шоколадные стружки. Дайте торту пропитаться, оставив его в холодильнике на 4 часа.

Подавайте этот изысканный десерт к чаю или кофе, и пусть каждый кусочек будет наполнен радостью и удовольствием.