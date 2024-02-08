Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео

Финалист шестого сезона проекта "Фабрика звезд" Прохор Шаляпин имел все шансы построить блистательную карьеру певца. Однако россияне знают он нем скорее как о скандальной звезде. Артист с завидным постоянством попадает в сомнительные истории.
При этом за жизнью исполнителя следят миллионы людей, одни лишь брако-разводные скандалы прославили его на всю страну. Браки это были или разводы публики, до сих пор остается загадкой.
Прохор Шаляпин, помимо неудачных романов, официально был женат трижды. В первый музыкант он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя. Разница со второй супругой была настолько большой, что даже мать певца выступала против этих отношений.
С третьей супругой все еще сложнее, но дело даже не в возрасте. По легенде, она умерла во время пандемии коронавируса и оставила безутешному вдовцу наследство. Однако злые языки утверждают, что Прохор Шаляпин выдумал историю про богатую жену.
Кажется, Прохор Шаляпин испытывает особые симпатии к женщинам старше себя по возрасту. Давеча он поразвлекался со зрелой дамой, в которой можно было узнать певицу Наталью Штурм.
57-летняя звезда закинула ноги на своего коллегу, а Прохор Шаляпин снял на видео забаву в необычной позе и поделился кадрами в социальных сетях.