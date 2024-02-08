Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео

Кажется, Прохор Шаляпин испытывает особые симпатии к женщинам старше себя по возрасту, что могут подтвердить три его официальных брака.

Финалист шестого сезона проекта "Фабрика звезд" Прохор Шаляпин имел все шансы построить блистательную карьеру певца. Однако россияне знают он нем скорее как о скандальной звезде. Артист с завидным постоянством попадает в сомнительные истории.

При этом за жизнью исполнителя следят миллионы людей, одни лишь брако-разводные скандалы прославили его на всю страну. Браки это были или разводы публики, до сих пор остается загадкой.

Прохор Шаляпин, помимо неудачных романов, официально был женат трижды. В первый музыкант он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя. Разница со второй супругой была настолько большой, что даже мать певца выступала против этих отношений.

С третьей супругой все еще сложнее, но дело даже не в возрасте. По легенде, она умерла во время пандемии коронавируса и оставила безутешному вдовцу наследство. Однако злые языки утверждают, что Прохор Шаляпин выдумал историю про богатую жену.

Кажется, Прохор Шаляпин испытывает особые симпатии к женщинам старше себя по возрасту. Давеча он поразвлекался со зрелой дамой, в которой можно было узнать певицу Наталью Штурм.

57-летняя звезда закинула ноги на своего коллегу, а Прохор Шаляпин снял на видео забаву в необычной позе и поделился кадрами в социальных сетях.