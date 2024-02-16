"Честно заработанные": Лолита раздает свою пенсию

Отмененная Лолита Милявская озвучила размер социальной выплаты по старости. Певица получает надбавку.

Певица Лолита Милявская до сих пор не оправилась от последствий "голой" вечеринки. Участие в вульгарном шабаше, организованном Настей Ивлеевой в конце минувшего года, стоило ей карьеры. Как тогда казалось, звезда лишилась концертов временно.

Однако народная мудрость гласит, что нет ничего более постоянного, чем временное. Филипп Киркоров, к примеру, уже заслужил прощение. Народный артист вернулся в Россию и вскоре порадует поклонников на телевидении. Он вновь займет кресло председателя жюри в шоу "Маска" на НТВ.

Зато Лолита Милявская пока не может сообщить фанатам благую весть. Концертов у певицы все еще нет, как главного источника заработка. Меж тем, исполнительница уже получает пенсию, размер которой озвучила в своем телеграм-канале.

Социальная выплата по старости для 60-летней звезды составляет почти 24 тысячи рублей. Певица подчеркнула, что получает московскую надбавку. При этом пенсию она раздает родственникам.

"Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные", – отметила Лолита Милявская.

Исполнительница хита "На Титанике" также добавила, что проблем с налоговой у нее никогда не возникало. Возможно, это был намек на Филиппа Киркорова, которому недавно пришлось отвечать перед ФНС.